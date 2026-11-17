Народний артист України Олексій Гнатковський вважає, що російськомовним дітям у майбутньому доведеться зіткнутися з наслідками свого вибору мови спілкування. На його думку, українська поступово стане мовою успішних людей та еліт, тоді як російська асоціюватиметься з маргінальним середовищем.

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Водночас актор переконаний: державна мовна політика має передбачати фінансові санкції за порушення, але у спілкуванні з людьми, які через війну переїхали до інших регіонів, важливо виявляти людяність. Про це він розповів в інтерв'ю "Пряма червона", де також висловився про "мовні патрулі" міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа та пояснив, чому не підтримує агресивного ставлення до російськомовних переселенців.

Окремо Гнатковський висловив занепокоєння тим, що російською продовжують спілкуватися діти. Він переконаний: батькам варто вже зараз подбати про те, якою мовою говоритимуть їхні сини й доньки, адже згодом це може вплинути на їхнє становище в суспільстві.

На думку артиста, українська мова дедалі більше визначатиме соціальне середовище та можливості людини, тоді як російськомовні діти ризикують зіткнутися з осудом і неприйняттям. Він припускає, що в дорослому віці їм може бути ніяково через таке спілкування, а самі вони відчуватимуть потребу надолужувати те, чого батьки не заклали в дитинстві.

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"Ми – українці, у нас буде українська Україна, і вона буде успішною. І тому, якби батьки мислили стратегічно, то вони вже дітей готували б до того, що буде... А інакше – дитина буде мучитися потім. Вона виросте, піде у школу, а потім в інститут, і їй буде соромно. Їй будуть казати: "о, москаль" чи "кацап", – зауважив Гнатковський.

Він також порівняв майбутнє ставлення до російськомовних українців із колишнім упередженням щодо людей, які розмовляли українською в містах. Якщо раніше українську мову могли сприймати як ознаку провінційності, то тепер, прогнозує актор, суспільні уявлення змінюватимуться у протилежному напрямку.

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Зокрема, Гнатковський розділяє мовне питання на дві складові: людську та державницьку. Перша, на його переконання, має ґрунтуватися на розумінні й повазі, адже примусове переконування лише провокуватиме спротив.

Натомість до державної політики артист закликає підходити жорстко. Він нагадав, що протягом століть українську мову систематично витісняли, а людей переслідували та фізично знищували за її використання.

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"Питання мови я ділю на дві частини. Це – людська і державницька історія. Людська історія має бути людяна. Якщо ти когось будеш насильно переконувати в чомусь, то це викличе тільки спротив. А державницька – жорстка. Чому? Тому що нам насильно витісняли нашу мову, витісняли впродовж радянської доби і впродовж російської імперської окупації. Це 300-400 років. Людей за те, що вони говорили українською мовою, називали дітей українськими іменами, писали п'єси з українськими авторами, робили музику українську, вбивали", – пояснив актор.

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Саме тому він вважає, що держава повинна запроваджувати санкції за порушення мовного законодавства. Як приклад Гнатковський назвав штрафи, адже фінансова відповідальність, на його думку, може стати дієвим способом впливу на поведінку людей.

"Держава повинна мати ряд санкцій. Як на мене, найкращі санкції – це гроші. – зазначив він. – Ти, коли розумієш, що будеш робити порушення і за це платитимеш гроші, то ти будеш не робити цього".

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Водночас артист наголосив, що не можна переносити державницьку жорсткість на особисте спілкування. Зокрема, він згадав українців, які через російську агресію були змушені залишити рідні домівки та переїхати до Івано-Франківська. За словами Гнатковського, ці люди пережили втрату житла, а дехто – і близьких, тому зустрічати їх агресією через мову неприпустимо.

"Ті, хто приїхав до Франківська, – вони не з радості приїхали. Вони через біду приїхали. Люди втратили домівки, рідних. І тут з ними говорити агресивно? Навпаки, справа кожного українця, неважливо, чи це Франківськ, чи Київ, чи Краматорськ, – свої двері відкрити і прийняти якомога більше", – сказав актор.

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Варто зазначити, що це не перша заява Гнатковського про мовне питання. Раніше він в інтерв'ю OBOZ.UA уже наголошував на важливості переходу на українську для тих громадян, які виросли в російськомовному середовищі.

"Наше суспільство переформатовується, українська буде мовою еліт, а кацапська – мовою маргіналу. Двоє хлопчиків не винні, що говорять російською, це їхній несвідомий вибір. Може, в них батьки алкоголіки чи наркомани, сім'я неблагополучна чи просто неосвічена. Якщо батьки неосвічені, то і діти будуть такі", – пояснював актор.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 2025 році Гнатковський звертав увагу на мовну ситуацію в українських школах. Зокрема, він критикував випадки, коли вчителі проводять уроки українською, але на перервах переходять на російську, подаючи дітям суперечливий приклад. Тоді актор закликав батьків та педагогів особисто долучатися до українізації, а не чекати, поки всі зміни забезпечить держава.