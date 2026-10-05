Народна артистка Смородіна розкрила таємницю своєї ''дешевої'' квартири біля Офісу Президента

Народна артистка України Людмила Смородіна розповіла, як придбала квартиру в центрі Києва буквально за половину суми, яку на той час просили за подібне житло. Оселя розташована неподалік від Офісу президента на Банковій, а її попередня власниця кілька разів відмовлялася від продажу.

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Про це провідна акторка Театру Франка розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк. За словами Смородіної, квартира коштувала близько 43 тисяч доларів, тоді як аналогічне житло в цьому районі продавали приблизно за 65 тисяч.

Причина такої ціни, як пояснила артистка, була пов’язана з попередньою власницею. Жінка дуже любила квартиру й кілька разів поверталася до неї після того, як виставляла житло на продаж. Зрештою син переконав матір остаточно переїхати, оскільки вона вже погано почувалася.

"Вона коштувала 43 тисячі доларів. Це було у той час, коли квартири коштували 65 тисяч і дешевше не було. Як мені пояснила брокер, вона продавалася дуже багато разів", – розповіла Смородіна.

За її словами, це була вже четверта спроба продати квартиру. Попередні три рази власниця передумувала, але цього разу родина наполягла на переїзді.

"Це доля, це мені отам хтось подарунок зробив", – сказала акторка.

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Смородіна пригадала, що на той момент саме шукала житло після того, як вони з чоловіком продали квартиру на Золотоворітській. Частину грошей потрібно було витратити на іншу нерухомість, а кошти на майбутню квартиру акторка фактично зберігала "в повітрі", боячись покласти їх у банк.

За її словами, вона навіть усюди носила значну суму готівки із собою. Одного разу це ледь не обернулося втратою всіх грошей.

Під час однієї з репетицій у театрі Смородіна залишила пакет із грошима під сидінням у першому ряду. Після репетиції вона пішла з колегами випити кави й лише там раптом згадала про гроші. Акторка повернулася до театру у страху, що усе втратила. Але раптом побачила, що пакет упав за підняте сидіння і його ніхто не забрав.

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"Кулька немає, але сидіння підняте. Я заглядаю: кульок впав і він там застряг. Але якби пізніше прийшла, то наші прибиральниці забрали б кульок, подумали б, що сміття якесь, і викинули б", – розповіла вона.

Після цього директор-розпорядник театру запропонував сховати гроші у його сейфі. Саме там вони й залишалися, доки Смородіні не запропонували придбати квартиру неподалік від Банкової.

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Рієлторка прийшла до акторки під час репетиції у зливу й почала вмовляти її подивитися один із варіантів. Спочатку Смородіна була переконана, що житло їй не підійде, адже раніше бачила значно дорожчі квартири.

Однак, коли артистка зайшла всередину, її думка змінилася. Вона побачила довгий коридор, який нагадав їй попередню квартиру, і одразу вирішила, що хоче там жити. У результаті того ж вечора Смородіна залишила завдаток, а після того, як попередня власниця виїхала, оселилася там.

Нині квартира розташована буквально поруч з Офісом президента. Раніше Смородіна розповідала OBOZ.UA, що до повномасштабної війни таке сусідство її навіть тішило: з балкона вона могла спостерігати за святковими заходами, а через постійний рух кортежів знала про приїзди високопосадовців.

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Після початку повномасштабної війни ситуація змінилася. За словами акторки, район став менш комфортним через блокпости та обмеження руху.

"Зараз тут жити не дуже комфортно – усе перекрито блокпостами, Зеленського я не бачу. Тільки коли гуляю: вікна світяться, якісь машини стоять – значить, знову приїхала делегація", – розповідала вона раніше.

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