Серіал "Сабріна – юна відьма" вийшов на екрани 30 років тому. За кордоном він став хітов 1990-х років, але і в Україні телепроєкт знаний. Після завершення проєкту його актори пішли дуже різними шляхами: одні продовжили успішну кар'єру, інші відійшли від акторства, а хтось не дожив до ювілею проєкту.

Відео дня

OBOZ.UA розповість, як склалася їхня доля. У Daily Mail з відсилкою на слова головної акторки серіалу Мелісси Джоан Гарт зауважили: шанувальники неодноразово розповідали, що стрічка допомагала їм у різних аспектах життя: як пережити складні періоди життя, так і вивчити англійську.

Мелісса Джоан Гарт – Сабріна Спеллман

Для Мелісси Джоан Гарт роль Сабріни стала одним із головних успіхів у кар'єрі, проте акторка не зникла з екранів після завершення ситкому. Вона знімалася в інших фільмах і серіалах, працювала режисеркою та продюсеркою, а однією з її помітних робіт після "Сабріни" став серіал "Мелісса та Джої".

Зокрема, у своїх мемуарах 2013 року вона писала про гучні вечірки, наркотики та алкоголь, які були частиною її життя у 20–25-річному віці.

Нині акторка одружена з музикантом Марком Вілкерсоном. У них троє синів. Але Гарт продовжує зніматися, режисувати та продюсувати.

Нейт Ріхерт – Гарві Кінкл

У серіалі Нейт Ріхерт зіграв Гарві – першого коханого Сабріни, який став одним із найвідоміших персонажів шоу. Після завершення серіалу актор майже зник з екранів.

РЕКЛАМА

У 2018 році він розповідав у соцмережах, що працює ремонтником, двірником і теслею, а також береться за іншу випадкову роботу, щоб оплачувати свої рахунки.

Його акторська кар'єра фактично залишилася в минулому – остання роль датується 2020 роком.

Керолайн Рі – Хільда Спеллман

Керолайн Рі зіграла Хільду – одну з тіток Сабріни. Після серіалу вела власне ток-шоу, працювала на телебаченні та виступала зі стендапом.

Головні історії дня

У свої 62 роки артистка не полишила цю справу і надалі розвиває гумористичну кар'єру.

Бет Бродерік – Зельда Спеллман

Бет Бродерік втілила образ Зельди – більш серйозної та розсудливої сестри Хільди. Після завершення "Сабріни" акторка продовжила кінокар'єру. Її можна було побачити в серіалах "Загублені", "Під куполом" та "Надприродне". Бродерік також працювала в театрі.

РЕКЛАМА

Дженна Лі Грін – Ліббі Чесслер

Дженна Лі Грін запам'яталася глядачам як Ліббі Чесслер – шкільна суперниця Сабріни. Після ситкому її кар'єра почала розвиватися в театральному напрямку, але іноді акктриса з'являлася в епізодичних ролях у кіно та серіалах.

РЕКЛАМА

Мартін Малл – директор Крафт

Мартін Малл грав директора школи Вілларда Крафта, якого постійно втягнували у життя Сабріни та її магічні пригоди.

Для актора "Сабріна – юна відьма" була лише однією з численних робіт. За свою кар'єру він знімався в "Віце-президенті", "Два з половиною чоловіки" та інших серіалах.

Актор помер у червні 2024 року у віці 80 років після тривалої хвороби, яку не розголошували.

РЕКЛАМА

Ліндсі Слоун – Валері Біркхед

Ліндсі Слоун зіграла Валері – одну з подруг Сабріни. Її героїня була в серіалі лише два сезони. Нині жінці 49 років, і після серіалу вона продовжила акторську кар'єру.

Раніше OBOZ.UA показував, як змінився легендарний Аль Пачіно, який уже нечасто виходить в світ.

РЕКЛАМА