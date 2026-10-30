Надя Дорофєєва знову потрапила до лікарні після скасування концертів: Кацурін показав співачку в лікарняному ліжку

Українська співачка Надія Дорофєєва опинилася в лікарні. Лише нещодавно артистка почала виходити на сцену після екстреного скасування усіх концертів через крововилив у голосову зв'язку, а тепер її знову підвело здоров'я.

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Про це стало відомо з Instagram-stories чоловіка виконавиці, ресторатора Михайла Кацуріна. Він показав світлину Дорофєєвої в лікарняному ліжку, на якій зірка постала в хорошому настрої, готуючись до прийому їжі.

В підписі до фото Михайло Кацурін не залишив жодної інформації, яка пролила би світло на те, чому співачці знадобилася допомога лікарів. Та й сама Надія Дорофєєва наразі жодним чином не прокоментувала своє самопочуття в соцмережах.

Нагадаємо, що за останні кілька місяців артистка не вперше потрапила до медичного закладу. Наприкінці серпня Надя Дорофєєва повідомила, що в неї стався крововилив у голосову зв'язку, через який вона була змушена терміново скасувати всі заплановані активності. Лікарка чітко дала зрозуміти артистці, що через цей серйозний діагноз їй може знадобитися операція, тож порекомендувала дотримуватися "голосового спокою".

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"Мені заборонили співати та говорити найближчі 10 днів. Стався крововилив у зв'язку. Як це сталося, я досі не розумію. Ще вчора я співала на заході – горло трішки боліло, але я подумала, що це просто концертна перевтома. Моя лікарка каже, що це дуже небезпечно та серйозно. І щоб запобігти ускладненням, мені не можна співати, говорити і навіть слухати музику, щоб зв'язка не напружувалася", – ділилася зірка.

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Відновити концерту діяльність Надя Дорофєєва змогла у другій половині вересня. Тоді в соцмережах артистка оголосила, що нарешті вийде на сцену в Харкові після вимушеної паузи.

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