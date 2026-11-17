Сини естрадного співака Назарія Яремчука – народні артисти України Дмитро та Назарій – розповіли, що зрештою подивилися біографічний фільм про тата, який зняла їхня сестра Марія. Брати досить неоднозначно відреагували на картину, адже з одного боку похвалили драматургію роботи, а з іншого – покритикували недостатнє розкриття особистості керівника ансамблю "Смерічка".

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Як припустив Дмитро Яремчук, певні "прогалини" в стрічці з'явилися через те, що сестра була дуже маленькою на момент смерті батька та не дуже добре його знала. Своїми враженнями від фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси" артисти поділилися у проєкті "Наодинці з Гламуром".

"У будь-якому випадку, це згадка про тата. Це погляд на тата людей, які його не знали через свій вік. Там дуже багато хроніки, документальних зйомок. Загалом нічого нового, але вони були зібрані, гарно змонтовані. Це – погляд нашої сестри, яка була ініціаторкою. Вона, на жаль, не знала тата. Була дуже маленькою, тому їй хотілося зробити такий фільм. Але це її погляд. Знаєте, це як обрізана людина. Я не знаю, чому так", – сказав Дмитро Яремчук.

Назарій Яремчук-молодший зі свого боку вирішив зосередитися на позитивних аспектах фільму. Він високо оцінив цікаво побудовану драматургію проєкту, підкресливши, що стрічка вийшла драйвовою, оптимістичною та колоритною.

Нагадаємо, що фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" вийшов на великі екрани 8 серпня 2024 року. За перші тижні в прокаті кінокартина зібрала 9,9 мільйонів гривень, обігнавши оскароносну роботу Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

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Однак, тоді як українці проявили неабиякий інтерес до стрічки, Дмитро та Назарій Яремчуки не поспішали її дивитися. Брати пояснили, що це не було питанням принципу, просто в них не вистачало часу на перегляд проєкту молодшої сестри.

"Ні, не дивилися. Але я думаю, що імʼя Назарія Яремчука звучить не через це (фільм. – Ред.), а тому що він був дуже яскравою особистістю та особливою людиною в державі", – підкреслювали артисти.

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