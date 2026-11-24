Російський актор Сергій Джигурда, старший брат шоумена Микити Джигурди, виявився "ветераном бойових дій". Про це він сам проговорився під час розмови з російськими журналістами, які звернулися до нього по коментар щодо госпіталізації близького родича з інфарктом.

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З огляду на багаторічну проросійську позицію артиста та його публічну підтримку окупантів, ця заява викликає особливу увагу: є підстави припускати, що він міг брати участь у війні проти України на боці Росії. Іронія ситуації полягає в тому, що Микита Джигурда народився у Києві, а Сергій – у Лубнах на Полтавщині й за народженням обидва мали українське громадянство.

Однак Микита Джигурда у грудні 2022 року отримав російський паспорт, а доля його старшого брата, який також є уродженцем України, залишається невідомою.

Зазначимо, про свою "військову справу" Сергій Джигурда проговорився, коли російське медіа зв'язалося з ним через інфаркт молодшого брата. Однак той дав зрозуміти, що не стежить за життям родича. Натомість у своїй відповіді він назвав себе "заслуженим артистом" і "ветераном бойових дій".

"Вибачте, я нічого про це не знаю. Щойно там щось трапилося з Микитою, як ви одразу починаєте метушитися. А те, що у мене, наприклад, заслуженого артиста, ветерана бойових дій, дружина в лікарні ледь не помирає ось уже два роки, вам байдуже. Тож вибачте, будь ласка, мені не до Микити", – заявив Сергій.

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У відкритих біографічних відомостях про Сергія Джигурду немає згадок про службу в армії, а його сторінки в соцмережах не оновлюються з 2021 року. Але у серпні 2022-го українське запорізьке видання "ЗаБор" повідомляло про приїзд Сергія Джигурди на окуповану частину Запорізької області у складі групи російських артистів-пропагандистів. Тоді він відвідав розташування бригади "Алания" Північної Осетії, яка воювала проти України.

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Під час розмови з журналістами актор також розповів про тяжкий стан своєї дружини, акторки Людмили Татарової. За його словами, жінка вже два роки бореться з онкологічним захворюванням. За цей час вона схудла з 70 до 43 кілограмів і перенесла кілька операцій.

У Людмили діагностували карциноматоз – поширення численних метастазів. Після хірургічного втручання вони залишилися, а стан акторки настільки погіршився, що вона майже не ходить і не може самостійно харчуватися.

"Вона перебуває в лікарні, і її потрібно перевести з одного медичного закладу в інший. Зараз Людмила лежить у хірургічному відділенні, а їй необхідно проходити хіміотерапію. У цій лікарні її не проводять. Потрібно перевести її туди, де є і хірургія, і хіміотерапія. Але її хочуть виписати додому в стані, коли вона практично не ходить, лежить, нічого не їсть і постійно підключена до крапельниці. У неї стирчать трубки з усіх боків", – розповів Сергій.

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Чому брати Джигурди припинили спілкуватися

У дитинстві Сергій і Микита були близькими. Молодший брат, за його власними словами, допомагав старшому будувати кар'єру в Москві: переконав переїхати до російської столиці, поступився йому головною роллю в одному з проєктів і навіть познайомив із майбутньою дружиною.

Але у другій половині 2010-х років стосунки між родичами зіпсувалися. Сергій почав публічно критикувати поведінку Микити, а у 2017 році розповів про його психологічні проблеми та заявив, що в молодості батьки навіть відправляли шоумена до психіатричної лікарні. Молодший брат сприйняв такі слова як зраду.

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Згодом вони зустрічалися на телевізійних токшоу, намагаючись з'ясувати стосунки, проте примиритися так і не змогли. Микита стверджував, що не тримає на Сергія зла та час від часу намагається відновити контакт. Однак старший брат воліє залишатися осторонь його життя.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як Микита Джигурда потрапив до реанімації з інфарктом. 65-річний опальний актор спочатку не хотів звертатися по допомогу, однак через погіршення самопочуття дружині все ж довелося викликати бригаду медиків.