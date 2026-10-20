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"На сцені – королева, а в житті..." Музичний продюсер розкрив, яка Наталія Могилевська поза камерами

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
966
"На сцені – королева, а в житті..." Музичний продюсер розкрив, яка Наталія Могилевська поза камерами
Музичний продюсер розкрив, яка Наталія Могилевська поза камерами. Джерело: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська, яка звикла з'являтися перед публікою в ефектних сценічних образах, у повсякденному житті зовсім інша. Артистка не женеться за гламуром поза сценою, може прийти на зустріч у спортивному одязі й спокійно їсти шаурму в компанії знайомих.

Про це розповів музичний продюсер Вадим Лисиця в коментарі ТСН. Він зазначив, що сценічний образ Могилевської суттєво відрізняється від її поведінки в повсякденному житті.

"Наталія Могилевська виходить на сцену королевою, вона завжди має такий вигляд. А в житті вона набагато простіша, набагато більше схожа на звичайну людину. Іноді йдеш по вулиці й не розумієш, що це саме вона", – поділився продюсер.

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''На сцені – королева, а в житті...'' Музичний продюсер розкрив, яка Наталія Могилевська поза камерами

Яка Могилевську під час виступів. Джерело: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

За словами Лисиці, співачка цінує простоту й не намагається постійно підтримувати ефектний образ, до якого звикли глядачі. У неформальній обстановці вона може дозволити собі розслаблений одяг і звичайні повсякденні заняття.

"Вона любить простоту. Може прийти в треніках, їсти шаурму при тобі, про щось розмовляти, але на сцені вона – королева", – наголосив музичний продюсер.

''На сцені – королева, а в житті...'' Музичний продюсер розкрив, яка Наталія Могилевська поза камерами

Співачка поза камерами. Джерело: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Як розповідав OBOZ.UA, Наталія Могилевська також не боїться показувати себе без сценічного гриму в соцмережах. Раніше 50-річна артистка публікувала відео без макіяжу та фільтрів після того, як користувачі мережі почали сумніватися в природності її зовнішності й припускати, що вона використовує фотошоп або навіть штучний інтелект.

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