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"На себе в дзеркало давно дивилася?" Ургант і Варнава публічно образили першу леді Франції на шоу в Європі. Відео

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read4 хв
icon 1,0 т.
"На себе в дзеркало давно дивилася?" Ургант і Варнава публічно образили першу леді Франції на шоу в Європі. Відео
Ургант і Варнава публічно образили першу леді Франції на шоу в Європі

Російські шоумени Іван Ургант і Катерина Варнава публічно поглузували з першої леді Франції Бріжит Макрон. Під час випуску російського шоу "Живий Ургант", запис якого, за словами політтехнолога Олексія Голубицького, відбувся у Ніцці (Франція), артистка повторила давні фейки про те, що дружина французького президента нібито є чоловіком.

Фрагмент програми Голубицький опублікував у Facebook. На відео Варнава розповідає про те, як дізналася про шлюб Еммануеля Макрона, після чого згадує стать його дружини.

"Потім я дізналася, що Макрон одружений. Чи то на чоловікові, чи то на жінці, там до кінця незрозуміло", – сказала Варнава.

Сам Голубицький супроводив відео різкою критикою російських артистів, які дозволяють собі подібні жарти за межами Росії, особливо в країні, яка їх прихистила. Він назвав поведінку Варнави типовою для росіян і звернув увагу на те, що подібні висловлювання прозвучали у Франції.

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Йдеться про давню конспірологічну теорію щодо Бріжит Макрон. У мережі протягом років поширювали неправдиві твердження, що перша леді Франції нібито народилася чоловіком на ім'я Жан-Мішель Троньє. Прихильники цієї теорії також заявляли, що її перший шлюб та документи нібито є вигаданими.

Скандальні чутки про Бріжит Макрон почали активно поширюватися ще у 2021 році. Тоді в соцмережах з'явилися публікації, авторки яких називали себе "незалежною журналісткою та медіумом". Вони стверджували, що першого чоловіка Бріжит нібито ніколи не існувало, а її документи підроблені.

''На себе в дзеркало давно дивилася?'' Ургант і Варнава публічно образили першу леді Франції на шоу в Європі. Відео

Росіяни насміхаються з Бріжит Маркон

Однак ці твердження не відповідають дійсності. Бріжит Макрон справді була одружена з банкіром Андре-Луїсом Озьєром і має трьох дітей від першого шлюбу. У 2023 році французький суд визнав двох жінок винними в наклепі через поширення тверджень про те, що дружина президента нібито народилася чоловіком.

Під публікацією Голубицького зі скандальною заявою Варнави українці різко відреагували на слова артистки. Частина користувачів обурилася тим, що російські знаменитості продовжують приїжджати до Європи та дозволяють собі принижувати людей із країни, яка їх приймає.

''На себе в дзеркало давно дивилася?'' Ургант і Варнава публічно образили першу леді Франції на шоу в Європі. Відео

Коментарі. Джерело: скриншот

"Як ці двоє виродків отримують від Макрона шенгенську візу? Як їх взагалі пускають до Франції?"

"Особа, яка це сказала, сама не зрозуміло хто: чи чоловік, чи жінка. Якесь мерзенне створіння".

"Може після такого "гумору" погонять цих "артистів" додому на болота? Назавжди! Я погнав би!"

"Хто їх впускає в Європу? Ні моралі, ні совісті, ні поваги до інших, москаль москалем".

"Вона на себе в дзеркало давно дивилась? Сєльодка якась".

''На себе в дзеркало давно дивилася?'' Ургант і Варнава публічно образили першу леді Франції на шоу в Європі. Відео

Коментарі. Джерело: скриншот

"Вона рідкісна дурепа і п'янчуга. Ще й невдячна. Маючи дозвіл на показ у Франції свого лайно-шоу, плювати на руку, що дає тобі хліб – типова поведінка росіян".

"Прийти в чийсь дім, усміхатись в обличчя, а за спиною зробити купу – то дуже по-російськи. І, звісно, між собою "паржать", які ж всі, крім них, тупі ідіоти. Нечисть болотяна!"

Водночас ставлення Варнави до повномасштабної війни Росії проти України не є однозначно проросійським. Після початку вторгнення вона публікувала антивоєнний допис, у якому писала, що їй "страшенно страшно" від людей, які радіють війні та називають її "захистом" і "звільненням". Згодом цей допис було видалено.

''На себе в дзеркало давно дивилася?'' Ургант і Варнава публічно образили першу леді Франції на шоу в Європі. Відео

Коментарі. Джерело: скриншот

Водночас Варнава не розірвала зв'язків із Росією та після виїзду до Вірменії повернулася до Москви й продовжила працювати в російських проєктах. Нині вона живе та працює на Кіпрі, а квартиру в Москві продала.

До того ж Варнава має непрості стосунки з Україною. У 2016 році вона незаконно відвідала окупований Крим, після чого її внесли до бази "Миротворця" та заборонили в'їзд в Україну. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, що на шоу росіянки Каті Варнави засвітилися троє українських хореографів.

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