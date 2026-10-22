На підборах у 81 рік: зірка ''Форсажу'' та ''Клубу вбивств по четвергах'' приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. Фото

Британська акторка Гелен Міррен зчинила фурор на прем'єрі кінокартини "Талант до вбивства" своїм ефектним зовнішнім виглядом. 81-річна зірка культових стрічок "Форсаж" і "Клуб убивств по четвергах" вийшла на червону доріжку в Нью-Йорку у гламурному total-black аутфіті та туфлях-човниках на підборах.

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У своєму образі лауреатка премії "Оскар" гармонійно скомбінувала елегантність та нотку епатажу. Вона вбралася в топ у рубчик із довгими рукавами, об'ємну ситцеву спідницю та атласний корсет, який підкреслив талію, пише Daily Mail.

Кілька акцентів в образі Гелен Міррен розставила за допомогою аксесуарів. Вона надягла багатошарове намисто з перлів, об'ємні сережки й каблучку. У руках акторка тримала охайну чорну сумочку.

А от у макіяжі зірка "Форсажу" трохи "погралася" з кольорами. Міррен увиразнила погляд чорною підводкою, а на губи нанесла сяючу рожеву помаду.

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Свій аутфіт для червоної доріжки знаменитість довершила стильною зачіскою. Вона зачесала більшу частину волосся на один бік, зробивши асиметричну укладку.

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