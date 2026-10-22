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На підборах у 81 рік: зірка "Форсажу" та "Клубу вбивств по четвергах" приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. Фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
3,1 т.
На підборах у 81 рік: зірка "Форсажу" та "Клубу вбивств по четвергах" приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. Фото
Гелен Міррен на підборах вразила ефектним виходом на червону доріжку

Британська акторка Гелен Міррен зчинила фурор на прем'єрі кінокартини "Талант до вбивства" своїм ефектним зовнішнім виглядом. 81-річна зірка культових стрічок "Форсаж" і "Клуб убивств по четвергах" вийшла на червону доріжку в Нью-Йорку у гламурному total-black аутфіті та туфлях-човниках на підборах. 

У своєму образі лауреатка премії "Оскар" гармонійно скомбінувала елегантність та нотку епатажу. Вона вбралася в топ у рубчик із довгими рукавами, об'ємну ситцеву спідницю та атласний корсет, який підкреслив талію, пише Daily Mail.

На підборах у 81 рік: зірка ''Форсажу'' та ''Клубу вбивств по четвергах'' приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. Фото

Гелен Міррен засяяла на червоній доріжці в ефектному монохромному образі

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Кілька акцентів в образі Гелен Міррен розставила за допомогою аксесуарів. Вона надягла багатошарове намисто з перлів, об'ємні сережки й каблучку. У руках акторка тримала охайну чорну сумочку.

На підборах у 81 рік: зірка ''Форсажу'' та ''Клубу вбивств по четвергах'' приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. Фото

81-річна зірка "Форсажу" приголомшила гламурним виходом у світ

А от у макіяжі зірка "Форсажу" трохи "погралася" з кольорами. Міррен увиразнила погляд чорною підводкою, а на губи нанесла сяючу рожеву помаду.

На підборах у 81 рік: зірка ''Форсажу'' та ''Клубу вбивств по четвергах'' приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. Фото

Акторка доповнила лук масивними прикрасами

Свій аутфіт для червоної доріжки знаменитість довершила стильною зачіскою. Вона зачесала більшу частину волосся на один бік, зробивши асиметричну укладку.

Раніше OBOZ.UA розповів, що 93-річна Джоан Коллінз вразила несподіваним стилістичним рішенням на тижні моди в Лондоні.

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