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"На мене навели порчу": зрадниця Доліна раптом скасувала концерти в Росії та утаїла причину

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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255
"На мене навели порчу": зрадниця Доліна раптом скасувала концерти в Росії та утаїла причину
Лариса Доліна заявила, що на неї навели порчу

Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує криваву політику Кремля, раптово скасувала п'ять концертів у Росії до кінця 2026 року. Зрадниця, яка ще нещодавно потрапила в скандал через рекламу шахрайського інтернет-магазину, тепер заговорила про порчу й поскаржилася, що її надто сильно захейтили. Що саме змусило артистку відмовитися від виступів, вона пояснювати не поспішає.

За даними російських медіа, з гастрольного графіка Доліної зникли концерти в Москві, Санкт-Петербурзі, Коломні, Брянську та Обнінську. Сама співачка стверджує, що скасувала їх добровільно, оскільки хоче відпочити й підготувати нову програму. Водночас вона натякнула на серйозні причини, які поки воліє тримати в таємниці.

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"Мене зараз настільки захейтили, що в мене таке відчуття, ніби мене хтось зурочив, знаєте, ніби хтось навів на мене порчу. Просто таке відчуття. Тому нумо краще поговоримо про хороше, наприклад, про творчість", – заявила Доліна під час спілкування з пресою на публічному заході.

Коли представники медіа запитали, чому вона скасувала концерти й чи пов'язане це зі здоров'ям, зрадниця підтвердила, що рішення ухвалила сама. Проте розповідати, що саме сталося, не захотіла.

"Причини є, і вони серйозні, але я не хочу зараз їх озвучувати. Я просто хочу трохи відпочити, спокійно подумати, підготувати нову програму. А наступного року вже знову почати формувати гастрольні поїздки", – пояснила артистка.

''На мене навели порчу'': зрадниця Доліна раптом скасувала концерти в Росії та утаїла причину

З гастрольного графіка Доліної зникли концерти. Джерело: Росмедіа

Розмови про порчу пролунали невдовзі після чергового скандалу за участю співачки. Як повідомляли російські медіа, Доліна разом із балериною Анастасією Волочковою та співаком Прохіром Шаляпіним прорекламувала інтернет-магазин, який обіцяв покупцям знижки на техніку Apple, Samsung і Dyson, але зрештою залишив людей без замовлень і грошей.

За попередніми оцінками, близько 200 покупців могли втратити загалом 10 млн рублів. Схема, за даними російської преси, була доволі простою: клієнти вносили повну передоплату за гаджети, які мали доставити з Дубая, однак обіцяної техніки так і не отримували.

Втертися в довіру до знаменитостей організаторам схеми допомогли подарунки. Доліна та її колеги отримали нові iPhone в обмін на рекламні згадки про магазин. Співачка навіть побажала компанії довгих років у бізнесі – щоправда, схоже, не всі її клієнти дочекалися бодай своїх замовлень.

''На мене навели порчу'': зрадниця Доліна раптом скасувала концерти в Росії та утаїла причину

Доліна прорекламувала магазин, який "кинув" росіян на гроші. Джерело: Росмедіа

Додаткового обурення росіян завдало те, що фотографії артистів для рекламної кампанії розмістили на тлі українського прапора. Сама Доліна публічно не стала докладно пояснювати свою участь у цій історії.

Нагадаємо, раніше співачка й сама ставала жертвою шахраїв. У 2024 році вона повідомила, що після продажу московської квартири переказала зловмисникам 112 млн рублів, повіривши, що таким чином рятує свої гроші та нерухомість. Однак згодом суд визнав право власності на квартиру за покупчинею Поліною Лур'є. Ця історія набула в Росії широкого розголосу й навіть отримала назву "ефект Доліної".

Раніше OBOZ.UA розповів, що стало відомо, куди переїхала зрадниця Лариса Доліна після того, як її виставили з московської квартири.

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