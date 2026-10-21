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На фронті загинув Кирило "Акуратний" – один із перших українських блогерів: чим він відомий

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
3,9 т.
На фронті загинув Кирило "Акуратний" – один із перших українських блогерів: чим він відомий
На фронті загинув Кирило "Акуратний"

На фронті загинув український відеоблогер Кирило Солошенко, відомий під псевдонімом Кірюша Акуратний. Захисникові було 35 років, а службу він проходив у 143 окремій механізованій бригаді. Свого часу чоловік належав до покоління блогерів, які стали популярними на українському YouTube ще на початку 2010-х років.

Сумну звістку підтвердив його друг, блогер Богдан Кисляк. У Facebook він опублікував емоційний допис, у якому згадав спільні роки дружби та зізнався, що не може повірити у втрату.

На фронті загинув Кирило ''Акуратний'' – один із перших українських блогерів: чим він відомий

На фронті загинув український відеоблогер Кирило Солошенко. Джерело: instagram.com/gin_soaked_boy

"Спочивай з миром друже. Ти був найсвітлішою людиною, яку я знав. Я досі не можу повірити, що тебе більше немає з нами. Просто не вкладається в голові, цього не може бути. Ти ж Кірюша Акуратний! Як же так.. Ти мав прожити до глибокої старості, і бути офігенним дідом з татухами і крутими історіями для онуків", – написав Кисляк.

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Він згадав усі свята та різні моменти, які вони провели разом. Богдан Кисляк подякував другові за спільні спогади й попросив вибачення, якщо колись образив його.

"Дякую тобі за все, я неймовірно радий, що мав честь тебе знати особисто. Радий, що ми проводили всі найцінніші моменти разом, всі свята, дні народження, Різдво, і Новий рік, навіть день закоханих, і той ти був з нами. Вибач, раптом, що не так. Мені тебе дуже не вистачає", – додав блогер.

На фронті загинув Кирило ''Акуратний'' – один із перших українських блогерів: чим він відомий

За словами його друга, він загинув 15 жовтня 2026-го. Джерело: instagram.com/gin_soaked_boy

Наприкінці допису він назвав Кирила рок-зіркою, душею компанії, чудовою людиною та вірним сином своєї Батьківщини.

За словами його друга, він загинув 15 жовтня 2026-го. Інформацію про місце та час прощання обіцяють повідомити згодом. 

Як відомо з Instagram самого "Акуратного", у травні 2025 року він повідомив, що приєднався до лав Збройних сил України. Тоді блогер розповів про початок військової служби та проходження базової військової підготовки.

На фронті загинув Кирило ''Акуратний'' – один із перших українських блогерів: чим він відомий

У травні 2025 року він повідомив, що приєднався до лав Збройних сил України. Джерело: instagram.com/gin_soaked_boy

"Як бачите, настав і мій час приєднатися до лав Збройних Сил України. Морально я був до цього готовий, але від цього не набагато легше, бо проходжу я навчання в самому жорсткому та легендарному навчальному центрі України", – говорив він.

Кирило Солошенко був одним із блогерів, які здобули популярність на YouTube у 2010-х роках. Його знали за псевдонімом Кірюша Акуратний, а також за появами у відео інших інтернет-зірок того часу.

Власний YouTube-канал він створив у липні 2014 року. На ньому опублікували понад 150 відео, які загалом зібрали більше ніж 6,4 мільйона переглядів. Аудиторія каналу налічувала близько 82 тисяч підписників.

На фронті загинув Кирило ''Акуратний'' – один із перших українських блогерів: чим він відомий

Власний YouTube-канал він створив у липні 2014 року. Джерело: instagram.com/gin_soaked_boy

Кирило підтримував контакт з іншими відомими представниками раннього українського YouTube. Зокрема, його ім'я згадував блогер Саша Шапік, який ще в січні 2014 року називав "Акуратного" своїм другом. Згодом у мережі з'явилися їхні спільні ролики, серед яких відео під назвою "Бійка Шапіка та Кірюши за їжу".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що "Пана Романа" мобілізували до ЗСУ, і розповідав, хто стоїть за "найпопулярнішим дідусем" України, якого цитували в Верховній Раді.

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