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"Ми повинні й надалі допомагати": зірка "Гри престолів" зробив першу заяву після ночі в метро та показав усьому світу, як живуть українці

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
651
"Ми повинні й надалі допомагати": зірка "Гри престолів" зробив першу заяву після ночі в метро та показав усьому світу, як живуть українці
Ніколай Костер-Вальдау звернувся до світу після ночі в київському метро

Актор Ніколай Костер-Вальдау, найбільш відомий широкій аудиторії за роллю Джеймі Ланністера у серіалі "Гра престолів", зробив важливу заяву після несподіваного візиту до України. Зірка провів одну ніч у київському метро, ховаючись від російських атак, та наголосив: для нього це стало досвідом, тоді як для тисяч українців – одним із небагатьох способів уберегти свої життя.

Зважаючи на це, він звернувся до світу із закликом не припиняти підтримувати цивільне населення України під час кривавої війни. На цьому знаменитість наголосив у своїх Instagram-stories.

''Ми повинні й надалі допомагати'': зірка ''Гри престолів'' зробив першу заяву після ночі в метро та показав усьому світу, як живуть українці

Ніколай Костер-Вальдау розповів світу про реалії життя українців під час війни. Джерело: Скриншот

"Провів ніч у київському метро. Ніч була доволі важкою. Мені довелося пробути там лише одну ніч і потім розповісти про свій досвід, але для тисяч українців це необхідність, аби захиститися під час обстрілів. Ми маємо й надалі допомагати мирному населенню та дотримуватися правил і принципів, на які усі погодилися", – написав актор.

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Аби показати світу ще більше моторошних реалій житті українців в умовах повномасштабної війни, Ніколай Костер-Вальдау оприлюднив скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу в Києві. На світлині видно, що три ночі поспіль було оголошено загрозу ракетного обстрілу української столиці з боку Росії.

''Ми повинні й надалі допомагати'': зірка ''Гри престолів'' зробив першу заяву після ночі в метро та показав усьому світу, як живуть українці

Актор показав, як часто в Україні оголошують загрозу ракетного обстрілу з боку РФ. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, що про приїзд зірки "Гри престолів" в Україну стало відомо 29 жовтня. У мережі з'явилися кадри, на яких можна побачити, як актор проїхався потягом до однієї зі станції київського метрополітену, де переховувався після оголошення про загрозу ворожого повітряного удару.

Ніколай Костер-Вальдау особисто стикнувся із викликами, які перед народом України поставила російська агресія, адже замість того, аби провести ніч у комфортному ліжку, був змушений спати на розкладайці. Однак, незважаючи на непрості умови, він був привітним із шанувальниками та встиг зробити з ними кілька спільних фото.

''Ми повинні й надалі допомагати'': зірка ''Гри престолів'' зробив першу заяву після ночі в метро та показав усьому світу, як живуть українці

Зірка "Гри престолів" здійснив візит до України. Джерело: x.com/KhaosodOnline

''Ми повинні й надалі допомагати'': зірка ''Гри престолів'' зробив першу заяву після ночі в метро та показав усьому світу, як живуть українці

Актор зробив фото з українськими фанатами. Джерело: threads.com/veta_zadorozhnaya

Варто зауважити, що Ніколай Костер-Вальдау стоїть на боці України ще з 2022 року. Тоді знаменитість, який є послом доброї волі Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй, доєднався до ініціативи Stand Up for Ukraine, метою якої став збір коштів і привернення уваги до гуманітарних потреб українців. Взимку 2026-го зірка "Гри престолів" взяв участь у заході "Українські голоси – історії свободи".

Раніше OBOZ.UA розповів, що голлівудська зірка Лієв Шрайбер побував на місці прильоту в Києві та дорікнув США.

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