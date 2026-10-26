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"Ми подарували їй квартиру у центрі Києва": Саакашвілі відреагував на судовий позов нардепки Ясько щодо аліментів

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
7,1 т.
Єлизавета Ясько та Михайло Саакашвілі.
Ясько й Саакашвілі. Джерело: Lisa Yasko / Facebook

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі прокоментував позов народної депутатки України Єлизавети Ясько щодо аліментів на їхню спільну доньку Жасмін. Він заявив, що поважає Ясько та вдячний їй за виховання дитини у складних умовах.

За словами Саакашвілі, його родина фінансово підтримує доньку, а у 2022 році їй подарували квартиру в центрі Києва. Про це він написав в соцмережі Х.

Що Саакашвілі сказав про позов Ясько щодо аліментів

Міхеїл Саакашвілі оприлюднив заяву щодо позову Єлизавети Ясько стосовно їхньої спільної доньки Жасмін. Він наголосив, що поважає народну депутатку України, яка виховує дитину в надзвичайно складних умовах.

"Я глибоко поважаю Лізу, яка, будучи народним депутатом України, мужньо працює на благо своєї країни та виховує нашу чудову доньку Жасмін у надзвичайно складних умовах – під постійними обстрілами", – зазначив Саакашвілі.

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Він також заявив, що дуже любить доньку та щиро дбає про її благополуччя. За словами політика, Жасмін народилася вже після того, як він опинився в ув’язненні, яке назвав політично мотивованим.

Саакашвілі заявив про фінансову підтримку доньки

За словами Саакашвілі, через ув’язнення він наразі не має можливості бачитися з Жасмін. Тому його мати Гіулі кілька разів відвідувала онуку в Києві та інших європейських містах.

Він стверджує, що протягом цього часу його мати надавала дівчинці щомісячну фінансову підтримку та продовжує це робити.

"Крім того, моя мати продала частину сімейного майна в Грузії, а у 2022 році подарувала Жасмін квартиру в центрі Києва", – повідомив Саакашвілі.

Саакашвілі запевнив, що родина піклуватиметься про Жасмін

Колишній президент Грузії наголосив, що він та його родина беруть на себе відповідальність за доньку й надалі дбатимуть про неї.

Саакашвілі також висловив сподівання, що незабаром опиниться на волі та зможе особисто бути поруч із Жасмін.

"Сподіваюся, що незабаром опинюся на волі й зможу особисто бути поруч із донькою, даруючи їй батьківську любов і турботу", – написав він.

Як повідомляв , народна депутатка України Єлизавета Ясько намагається стягнути аліменти з колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, від якого вона народила доньку Жасмін. Окрім того, українка хоче позбавити його батьківських прав. 

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