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Мріяла про двох дітей до 40 років: alyona alyona розповіла про наслідки зменшення шлунку та чому зараз не може завагітніти

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
90
Мріяла про двох дітей до 40 років: alyona alyona розповіла про наслідки зменшення шлунку та чому зараз не може завагітніти
alyona alyona розповіла про наслідки зменшення шлунку та чому зараз не може завагітніти. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona, яка нещодавно перенесла баріатричну операцію зі зменшення об'єму шлунку, розповіла, як хірургічне втручання вплинуло на її плани стати мамою. За рекомендацією лікарів, 35-річній артистці варто відкласти вагітність щонайменше на рік, а краще – на два, щоб організм встиг відновитися та адаптуватися до змін.

Раніше виконавиця зізнавалася, що мріє про дітей. Тепер їй доводиться коригувати свої плани з огляду на стан здоров'я та рекомендації фахівців. Про це реперка розповіла в InstaStories, відповідаючи на запитання підписників про планування вагітності.

Водночас alyona alyona не відмовляється від бажання народити двох дітей до 40 років і навіть пожартувала, що була б не проти одразу стати мамою двійні.

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"Сказали, що перший рік категорично не можна взагалі. Як мінімум через втрату мінералів, через те, як буде засвоюватися їжа, через те, що будуть загоюватися рани і з тілом будуть відбуватись великі трансформації. Але, насправді, наголосили на тому, що краще було б два роки не вагітніти, трошки дати організму прийти до тями і протягом другого року прослідкувати, як будуть всмоктуватися поживні речовини, щоб не було дуже великих дефіцитів", – пояснила артистка.

За словами alyona alyona, вона хотіла б народити двох дітей до 40-річчя, однак розуміє, що після операції доведеться зважати на рекомендації лікарів. Попри це, реперка з гумором поставилася до можливих змін у своїх планах і припустила, що може одразу завагітніти двійнею.

"Я, звісно, до 40 років хотіла народити двох дітей. Побачимо, як складається життя, може мені Бог і чоловік дадуть двійню одразу", – поділилася виконавиця.

Мріяла про двох дітей до 40 років: alyona alyona розповіла про наслідки зменшення шлунку та чому зараз не може завагітніти

За словами alyona alyona, вона хотіла б народити двох дітей до 40-річчя. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Про саме баріатричне втручання реперка повідомляла раніше. Протягом тривалого часу вона намагалася схуднути різними способами, зокрема за допомогою спорту та інших методів, але зрештою наважилася на хірургічне втручання.

Остаточно ухвалити таке рішення артистці допоміг досвід подруги, яка після аналогічної операції схудла зі 140 до 70 кілограмів і протягом багатьох років утримує цю вагу. Спостерігаючи за її результатами, alyona alyona змогла зважити переваги та ризики процедури.

Раніше OBOZ.UA розповів, що зірка "Варʼятів" Володимир Жогло, який важив 164 кг, розсекретив ціну операції зі зменшення шлунку.

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