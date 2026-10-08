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Мрія підлітка з 2000-х збулася: зірка культового серіалу "Буремний шлях" познайомилася з киянкою і розкрила, що її повʼязує з Україною

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read4 хв
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Мрія підлітка з 2000-х збулася: зірка культового серіалу "Буремний шлях" познайомилася з киянкою і розкрила, що її повʼязує з Україною
Зірка культового серіалу "Буремний шлях" познайомилася з киянкою

Киянка Інна, яка в підлітковому віці не пропускала жодної серії популярного аргентинського серіалу "Буремний шлях", через роки зустріла його головну зірку Луїсану Лопілато вже в Канаді. Виявилося, що їхні діти навчаються в одному класі, а сама акторка добре знає про Україну та має українських друзів.

Історією несподіваного знайомства українка поділилася у Threads, опублікувавши спільне фото з Лопілато. За її словами, вона близько місяця не наважувалася підійти до акторки, хоча ще раніше побачила її на батьківських зборах у школі.

Мрія підлітка з 2000-х збулася: зірка культового серіалу ''Буремний шлях'' познайомилася з киянкою і розкрила, що її повʼязує з Україною

Як українка познайомилася з відомою актрисою. Джерело: скриншот

Зрештою жінка зупинила Луїсану та вирішила розповісти, що вона українка і в юності дивилася "Буремний шлях". Киянка навіть не встигла договорити, як акторка одразу усміхнулася співрозмовниці та пригадала свою роль у серіалі.

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Мрія підлітка з 2000-х збулася: зірка культового серіалу ''Буремний шлях'' познайомилася з киянкою і розкрила, що її повʼязує з Україною

Як змінилася акторка з часів зйомок серіалу

"Я сказала їй, що я українка і що коли я була підлітком, у нашій країні по телевізору йшов популярний аргентинський серіал. Я навіть не встигла договорити, як у неї з'являється усмішка на обличчі, і вона одразу відповідає: "Так, це була я", – розповіла українка.

Мрія підлітка з 2000-х збулася: зірка культового серіалу ''Буремний шлях'' познайомилася з киянкою і розкрила, що її повʼязує з Україною

Як українка познайомилася з відомою актрисою. Джерело: скриншот

Вона зізналася Лопілато, що для неї ця зустріч стала неймовірною, адже колись вона просто дивилася серіал по телевізору, а тепер познайомилася з його головною героїнею особисто.

Під час розмови Луїсана зазначила, що знає Україну та має чимало друзів-українців. За її словами, деякі з них навіть розповідали, що вивчили іспанську саме завдяки "Буремному шляху".

Мрія підлітка з 2000-х збулася: зірка культового серіалу ''Буремний шлях'' познайомилася з киянкою і розкрила, що її повʼязує з Україною

Як українка познайомилася з відомою актрисою. Джерело: скриншот

Ще приблизно за місяць до цієї зустрічі Інна поділилася в Threads, що забираючи дітей зі школи після першого навчального дня, вона почула від доньки, що до їхнього класу прийшов новий хлопчик, батько якого – відомий співак у Канаді.

Жінка вирішила з'ясувати, хто ж це, і почала шукати інформацію в інтернеті. Однак найбільший шок на неї чекав після того, як вона подивилася, хто дружина цього чоловіка.

"Виявляється, мама цього хлопчика – відома канадсько-аргентинська акторка. І вона була головною героїнею молодіжного серіалу в 2000-х, який я обожнювала дивитися, як і всі дівчата мого віку в ті часи", – розповіла українка.

Мрія підлітка з 2000-х збулася: зірка культового серіалу ''Буремний шлях'' познайомилася з киянкою і розкрила, що її повʼязує з Україною

Українка розповіла про те, як дізналася про акторку. Джерело: скриншот

Мрія підлітка з 2000-х збулася: зірка культового серіалу ''Буремний шлях'' познайомилася з киянкою і розкрила, що її повʼязує з Україною

Українка розповіла про те, як дізналася про акторку. Джерело: скриншот

Що відомо про Луїсану Лопілато

Луїсана Лопілато – аргентинська акторка, співачка та модель, яка здобула популярність ще в дитинстві. Вона почала зніматися в телевізійних проєктах у юному віці, а справжній прорив у її кар'єрі стався у 2002 році, коли вона отримала роль Мії Колуччі в серіалі "Буремний шлях" (Rebelde Way).

Саме Мія стала одним із найвідоміших образів Лопілато. Її героїня – багата, популярна та яскрава учениця елітної школи, навколо якої розгортається значна частина сюжету. Разом із персонажами Маріцци, Пабло та Мануеля вона входить до головної четвірки серіалу.

Мрія підлітка з 2000-х збулася: зірка культового серіалу ''Буремний шлях'' познайомилася з киянкою і розкрила, що її повʼязує з Україною

Мія стала одним із найвідоміших образів Лопілато

"Буремний шлях" створила аргентинська продюсерка Кріс Морена. Перша серія вийшов у 2002 році, а серіал транслювали в багатьох країнах світу. В Україні він став особливо популярним серед підлітків та молоді на початку 2000-х.

Після завершення "Буремного шляху" Лопілато продовжила акторську кар'єру. Вона знімалася в аргентинських серіалах і фільмах, а згодом почала працювати і в міжнародних проєктах. 

У 2011 році акторка вийшла заміж за канадського співака Майкла Бубле. Після переїзду до Канади вона продовжила працювати в кіно й на телебаченні. Подружжя виховує чотирьох дітей.

Мрія підлітка з 2000-х збулася: зірка культового серіалу ''Буремний шлях'' познайомилася з киянкою і розкрила, що її повʼязує з Україною

У 2011 році акторка вийшла заміж за канадського співака Майкла Бубле

Раніше OBOZ.UA розповідав, що інша українка Валентина поділилася, що звичайний похід до магазину в США обернувся для неї зустріччю з актором Яном Зірінгом, найбільш відомого аудиторію за роллю Стіва Сендерса у серіалі "Район Беверлі-Гіллз".

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