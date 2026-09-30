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"Моїм справжнім кумиром була Ані Лорак". Актриса "Кварталу" розповіла про "рану", яку нанесла їй співачка-зрадниця, та що їх повʼязувало

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
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"Моїм справжнім кумиром була Ані Лорак". Актриса "Кварталу" розповіла про "рану", яку нанесла їй співачка-зрадниця, та що їх повʼязувало
Марта Адамчук розповіла, що в дитинстві Ані Лорак була її кумиром

Українська співачка та зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук поділилася, що в дитинстві сильно фанатіла від творчості Ані Лорак, яка нині замовчує геноцид рідного народу й розважає росіян за криваві рублі. Артистка навіть мала вдома колекцію з обкладинками за участі зрадниці, тож для неї стало болісним ударом побачити, що її скандальна колега по цеху стала на сторону РФ у війні.

"Рану" Адамчук від діяльності Лорак лише погіршує те, що за становленням їхніх співочих кар'єр стоїть одна людина. Про це актриса "Кварталу" розповіла в інтерв'ю для Blik.ua.

''Моїм справжнім кумиром була Ані Лорак''. Актриса ''Кварталу'' розповіла про ''рану'', яку нанесла їй співачка-зрадниця, та що їх повʼязувало

Марта Адамчук поділилася, що рішення Лорак стати на сторону РФ у війні її ранило

Джерело: instagram.com/marta_adamchuk

"Моїм справжнім кумиром була все ж таки Ані Лорак. Я маленькою збирала всі обкладинки з нею, вчила її пісні. І коли сталася ця історія, що вона в цій війні прийняла сторону ворога, мене це особисто ранило, бо вона була для мене прикладом", – поділилася артистка.

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Хоча зараз Ані Лорак робить усе для того, аби забезпечити собі "місце під сонцем" в російському шоу-бізнесі, навчалася вокалу в Україні у Марії Когос. Ця ж викладачка ставила голос Марті Адамчук.

"Марія Аронівна Когос у свій час була для мене свого роду божеством, бо я чула, як співають її учениці й уявити не могла, що колись вона навчить і мене. Бо я з Кельменець, з провінції, а вона в Чернівцях викладала, і я думала, що до неї нереально потрапити і що це шалені кошти", – пригадала зірка "Кварталу".

''Моїм справжнім кумиром була Ані Лорак''. Актриса ''Кварталу'' розповіла про ''рану'', яку нанесла їй співачка-зрадниця, та що їх повʼязувало

Зрадниця навчалася вокалу в Україні

Джерело: Instagram Ані Лорак

Однак зрештою доля "усміхнулася" виконавиці. Як поділилася Марта Адамчук, вона познайомилася із ученицею Когос, коли поїхала на драматичний конкурс від Чернівецької області в Донецьк, та дізналася, що викладачка чула її голос і він їй дуже сподобався. Тоді співачка вирішила не втрачати можливість та познайомитися із Марією Когос.

"Для мене це було на рівні фантастики – піти на заняття по вокалу до вчительки самої Ані Лорак. Але Марія Аронівна виявилася дуже чуйною, а це ж так важливо для початківця. Як би з її боку любові було менше, то, можливо, я далі і не співала б, а так я рік позаймалася і все, моя доля була вирішена. Я ж після школи збиралася вступати на іноземні мови в Чернівці, а замість цього звʼязала своє життя з музикою", – розповіла артистка.

Раніше OBOZ.UA розповів, що чоловік Ані Лорак розлютився через Путіна і випадково викрив, що повʼязує зрадницю України з диктатором.

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