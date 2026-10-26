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"Моє дороге тіло..." alyona alyona після зменшення шлунку написала емоційного листа та показала свою фігуру "до"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
63
"Моє дороге тіло..." alyona alyona після зменшення шлунку написала емоційного листа та показала свою фігуру "до"
alyona alyona після зменшення шлунку написала емоційного листа та показала свою фігуру "до". Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка alyona alyona після баріатричної операції зі зменшення шлунку присвятила своєму тілу емоційного листа. Артистка згадала, як змінювалося її ставлення до власної зовнішності протягом років, і подякувала собі за пройдений шлях.

До публікації в Instagram вона додала фото, на якому позує в чорній білизні та довгому плащі, що прикриває частину тіла. А у самому дописі вона наголосила, що продовжує любити своє тіло, попри рішення змінити його за допомогою хірургічного втручання. 

''Моє дороге тіло...'' alyona alyona після зменшення шлунку написала емоційного листа та показала свою фігуру ''до''

alyona alyona показала свою фігуру "до". Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

"Моє дороге тіло... Я пишу тобі публічного листа, щоб всі бачили моє щире і справжнє ставлення до тебе. Я знаю, що ти було дане мені таким ще років з 16, і ми з тобою пройшли через багато різних випробувань: від любові до ненависті, від самолюбування до самонасилля, від прийняття до змирення. І я любила, люблю і буду любити тебе будь-яким, бо ти моє, бо ти мені комфортне, бо ти гладеньке і м'якеньке, бо ти оберігало мене завжди від ворожого і непепедбачуваного світу", – написала alyona alyona.

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''Моє дороге тіло...'' alyona alyona після зменшення шлунку написала емоційного листа та показала свою фігуру ''до''

За словами виконавиці, вона тривалий час намагалася змінити ставлення суспільства до людей із різними типами фігури. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

За словами виконавиці, вона тривалий час намагалася змінити ставлення суспільства до людей із різними типами фігури. alyona alyona прагнула, щоб жінки могли почуватися впевнено незалежно від своєї ваги та не мусили постійно відповідати чужим очікуванням щодо зовнішності.

"Я весь цей час робила все для того, щоб люди прийняли тебе і такі ж інші тіла, щоб побачили красу і перестали постійно чогось від тебе вимагати. І ти знаєш, ми – команда. Бо ми реально виконали свою місію: поглянь, скільки відомих людей, блогерів, ведучих, моделей і різних публічних жінок в тілі тепер стали видимими в Україні. Вони розкуті, впевнені і безмежно надихаючі, йдуть своїм крутим шляхом", – додала реперка.

''Моє дороге тіло...'' alyona alyona після зменшення шлунку написала емоційного листа та показала свою фігуру ''до''

Вона пообіцяла поділитися результатами нового етапу. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Водночас вона пообіцяла поділитися результатами схуднення, коли цей етап завершиться, і подякувати людям, які підтримували її рішення.

"А у нас з тобою далі буде інша місія. І коли вона здійсниться – ми так само прозвітуємо перед всіма і скажемо "дякую" всім, хто довірився нам, надихнувся нами і пішов за нами. А зараз я дякую тобі. Для мене ти класне будь-яким. Як і будь яке інше тіло. Так було, є і буде завжди", – підсумувала виконавиця.

''Моє дороге тіло...'' alyona alyona після зменшення шлунку написала емоційного листа та показала свою фігуру ''до''

Артистка пояснила, що роками намагалася схуднути різними способами. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, 24 жовтня alyona alyona повідомила, що перенесла баріатричну операцію зі зменшення шлунку. Артистка пояснила, що роками намагалася схуднути різними способами, зокрема за допомогою спорту, але зрештою вирішила звернутися до хірургічного втручання. Серед своїх цілей вона називала вагу 80 кілограмів.

''Моє дороге тіло...'' alyona alyona після зменшення шлунку написала емоційного листа та показала свою фігуру ''до''

24 жовтня alyona alyona повідомила, що перенесла баріатричну операцію. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Як повідомляв OBOZ.UA, наступного дня після операції виконавиця показала місця проколів і розповіла про біль, який відчуває під час руху. На той момент її раціон обмежувався водою, яку вона пила через трубочку. 

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