Молодший син Шварценеггера змінився до невпізнання після схуднення на 113 кг: як виглядає нині 29-річний Крістофер, який раніше жив у тіні. Фото

Тривалий час молодший син культового актора Арнольда Шварценеггера – Крістофер – вів непублічний спосіб життя, однак тепер поступово почав "виходити" з тіні. 29-річний чоловік привернув до себе увагу кардинальними змінами в зовнішності, адже схуд на близько 113 кілограмів та наростив м'язи, слідуючи прикладу зіркового батька.

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Днями Крістофера Шварценеггера помітили на прогулянці в Лос-Анджелесі у компанії матері Марії Шрайвер та коханої дівчини. На фото, що поширило видання Daily Mail, вдалося зафільмувати сина "залізного Арні" в спортивному образі, який оголив його підтягнуті ноги та рельєфні руки.

Загалом від початку 2026 року Крістофер Шварценеггер помітно збільшив свою присутність на публічних подіях, завдяки чому аудиторія мала змогу побачити, що він виріс дуже схожим на зірку "Термінатора".

Свій шлях до "ідеального" тіла молодший син кінозірки розпочав у 2019 році. Тоді Крістофер Шварценеггер усвідомив, що надмірна вага заважає йому насолоджуватися життям. Він змінив свій раціон харчування та почав регулярно займатися спортом, завдяки чому за п'ять років скинув приблизно 113 кг.

Що цікаво, сам Арнольд Шварценеггер ніколи не тиснув на сина через зайву вагу. Актор розповідав, що намагався лише м'яко заохотити сина вести здоровий спосіб життя.

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"Я не зміг би підійти до нього і сказати: "Ти маєш зайву вагу". Ми просто постійно пропонували йому здорову їжу. Ми завжди брали його з собою в спортзал і тому подібне. А потім він вирішив, що хоче схуднути. І ось він уже це зробив. Це, звісно, фантастично – така самодисципліна та вмотивованість. Я завжди відчував, що одного дня він має сам це усвідомити. Так і сталося", – ділився зірка "Термінатора".

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Однак, незважаючи на вражаючий результат, Крістофер Шварценеггер не припиняє роботу над собою. Минулого року він відверто зізнавався, що наразі не відчуває, що досягнув бажаної мети в схудненні.

Зауважимо, що Крістофер Шварценеггер народився 27 вересня 1997 року. Він закінчив Мічиганський університет за спеціальністю "психологія". Тривалий час Крістофер Шварценеггер свідомо уникав публічності, а його рідкісні фото здебільшого можна було побачити в соцмережах батька.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Арнольд Шварценеггер з'явився на публіці з молодшою на 27 років коханою.