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Молодша на 29 років кохана Бреда Пітта в мереживній сукні затьмарила всіх на червоній доріжці. Романтичні фото пари

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
icon 2,5 т.
Молодша на 29 років кохана Бреда Пітта в мереживній сукні затьмарила всіх на червоній доріжці. Романтичні фото пари
Кохана Бреда Пітта вразила напівпрозорою мереживною сукнею на червоній доріжці

Обраниця 62-річного голлівудського актора Бреда Пітта, 33-річна Інес де Рамон, зібрала на собі всю увагу, з'явившись на щорічному благодійному заході The Albies. Вона вийшла на червону доріжку в напівпрозорій мереживній сукні від бренду Gucci з відкритими плечима та глибоким вирізом на декольте.

Вбрання коханої кінозірки мало цікавий силует завдяки комбінації фактурного корсетного верху й легкої спідниці, що спадала в невеликий шлейф. Жіночності її зовнішньому вигляду додав ніжний квітковий візерунок, пише Hello.

Молодша на 29 років кохана Бреда Пітта в мереживній сукні затьмарила всіх на червоній доріжці. Романтичні фото пари

Інес де Рамон привернула увагу публіки ефектною сукнею

Свій аутфіт Інес де Рамон довершила легкими локонами та ледь помітним макіяжем. Вона не надягла жодних прикрас, аби не порушити ніжність вбрання. 

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Зі свого боку Бред Пітт обрав значно стриманіший, однак стильний лук. Актор одягнув класичний чорний смокінг та білу сорочку, а з аксесуарів додав окуляри-авіатори.

Молодша на 29 років кохана Бреда Пітта в мереживній сукні затьмарила всіх на червоній доріжці. Романтичні фото пари

Бред Пітт вийшов у світ з молодшою на 29 років коханою

Варто зауважити, що хоча закохані й не так часто з'являються разом на публічних подіях, кожен їхній вихід у світ перетворюється на своєрідне романтичне "побачення". Бред Пітт та Інес де Рамон увесь час трималися за руки й не намагалися приховати почуття.

Уперше вони разом засяяли на червоній доріжці в 2022 році під час прем'єри фільму "Вавилон". Тоді Бред Пітт та Інес де Рамон почувалися досить спокійно під пильною увагою громадськості, але офіційно свої стосунки не підтверджували. Усі крапки над "і" закохані розставили лише в 2024-му. З того моменту Інес де Рамон час від часу підтримує зіркового обранця на важливих подіях, як от, нещодавньому першопоказі його стрічки "Серце звіра".

Молодша на 29 років кохана Бреда Пітта в мереживній сукні затьмарила всіх на червоній доріжці. Романтичні фото пари

Пара не соромиться показувати свої почуття

Раніше OBOZ.UA розповів, що "модна ікона" Зендея, яка ніколи не мала провалів на червоній доріжці, вразила виходом у новій сукні від кутюр.

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