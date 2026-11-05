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Мобілізований Олександр Кварта, який часто виїжджає за кордон, розсекретив свою роль у ЗСУ та пояснив, у чому різниця між ним і Козловським

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
276
Мобілізований Олександр Кварта, який часто виїжджає за кордон, розсекретив свою роль у ЗСУ та пояснив, у чому різниця між ним і Козловським
Олександр Кварта розкрив, чим займається в ЗСУ

Артист Олександр Кварта розкрив свої обов'язки в Збройних Силах України, куди був мобілізований у 2025 році. За словами виконавця, який є частиною Оркестру Почесної варти Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, він закриває потреби війська, доставляючи з-за кордону необхідне забезпечення, зокрема, автомобілі.

Артист наголосив, що всі відповідні завдання отримує від командирів. Про це зірка шоу "Україна має талант" розповів у подкасті "СучЦукрМуз".

Олександр Кварта останнім часом дедалі частіше стикається із критикою через перебіг своєї служби, адже далеко не всі люди розуміють, чому він виїжджає за кордон та продовжує співати. Як зазначив артист, його навіть порівнюють із Віталієм Козловським, із чим він категорично не згоден. Кварта наголосив, що на відміну від колеги по цеху, якого було звільнено в запас, він є чинним військовослужбовцем.

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"Те, що у вас не вкладається в голові, що солдат ЗСУ може співати й бути за кордоном – це ваші проблеми. У мене є свої завдання, свої командири, які відправляють мене на ці завдання. Ця жаб'яча давка не робить честі вам. Ось тільки закрив із Парижа бус, він уже в Україна і переїжджає на мою частину. З Лондона був Volkswagen Т5 привезений. Перед цим на новий рік був Mitsubishi L200", – зазначив артист.

Мобілізований Олександр Кварта, який часто виїжджає за кордон, розсекретив свою роль у ЗСУ та пояснив, у чому різниця між ним і Козловським

Олександр Кварта розповів про свої обов'язки в СЗУ. Джерело: Скриншот

Олександр Кварта також підкреслив, що почав підтримувати українських захисників ще з 2014 року. Він приїжджав до бійців та піднімав їм настрій за допомогою пісень, а також привозив гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що зірка проєкту "Україна має талант" оголосив про те, що поповнив лави ЗСУ наприкінці літа 2025 року. Артист вийшов на зв'язок у соцмережах у військовій формі та заявив: проходить навчання, аби потім разом із побратимами працювати задля наближення перемоги.

Мобілізований Олександр Кварта, який часто виїжджає за кордон, розсекретив свою роль у ЗСУ та пояснив, у чому різниця між ним і Козловським

Про мобілізацію артист повідомив у 2025 році. Джерело: Скриншот

Трохи більше ніж через пів року Олександр Кварта опинився в центрі бурхливого обговорення в мережі, адже виїхав за кордон. Він дав благодійні концерти у Великій Британії, чим викликав обурення в деяких українців, які пригадали, що лише нещодавно він заявляв, що "майже в окопі". Інші ж користувачі стали на захист співака та закцентували увагу на його допомозі війську.

Мобілізований Олександр Кварта, який часто виїжджає за кордон, розсекретив свою роль у ЗСУ та пояснив, у чому різниця між ним і Козловським

Кварта опинявся в центрі обговорень через виїзд за кордон. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, що відомий актор Денис Капустін мобілізувався до ЗСУ після зникнення безвісти свого колеги

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