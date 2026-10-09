Мільйонер Гарік Корогодський здивував, від чого відмовився під час війни та скільки витрачає на місяць тепер

Український мільйонер Гарік Корогодський поділився, що після початку великої війни кардинально змінив своє ставлення до витрачання коштів. Раніше бізнесмену на місяць було необхідно близько $100 тисяч, але зараз ця сума стала значно меншою, адже він багато від чого відмовився.

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За словами Корогодського, йому більше не доводиться оплачувати дороговартісне навчання дітей, а також він не дозволяє собі купувати коштовності. Про це бізнесмен розповів у інтерв'ю Василю Тимошенку.

"Я не можу сьогодні витрачати гроші на щось коштовне, бо я завжди міряю, що можу зробити на ці гроші. Воно всередині десь сидить. Автомобіль я змінив давно, за мирну добу. У мене одне авто з пробігом 370 тисяч км, а інше – під 700. Я якийсь "несправжній" (мільйонер. – Ред.). Я не купую зараз дорогий одяг, не можу собі дозволити. Новенького майже немає, бо сьогодні я витрачаю гроші виважено", – зазначив меценат.

Наразі Гаріку Корогодському потрібно 60 тисяч доларів на місяць (приблизно 2 686 700 грн) для комфортного життя. Як зазначив мільйонер, найбільше коштів він витрачає на спорт, організацію "Життєлюб", допомогу українським військовослужбовцям та житло.

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"Я все життя живу в орендованому житлі. Мене це не просто влаштовує, а я кайфую від цього. Діти мої живуть в орендованому житлі", – поділився бізнесмен.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Гарік Корогодський розкрив, чим заробляють на життя його єдиний син і молодша донька.

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