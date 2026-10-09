Мережу сколихнула новина про ''зникнення'' зірки ''МастерШеф'', який покинув шоу задля служби в ЗСУ: що з ним насправді

Учасниця реаліті-шоу "МастерШеф 17" Каріна Рябцева шокувала мережу інформацією про те, що улюбленець сезону В'ячеслав Чернявський, який покинув проєкт через необхідність повернутися на військову службу, кілька місяців не виходить на зв'язок. Вона зауважила, що отримує багато запитань щодо свого товариша, однак раніше свідомо ігнорувала їх, адже не має чого відповісти.

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Відповідну заяву Рябцева зробила в Instagram. На підтвердження своїх слів, учасниця "МастерШеф" показала запис листування із В'ячеславом Чернявським, яке схоже на її "монолог".

"Щодня я отримую 10-15 повідомлень про Славіка. Друзі, мені дійсно немає чого вам відповісти. Немає втішних новин. Уже два місяці наші переписки мають вигляд, ніби це мій монолог із самою собою. Два місяці немає відповіді від такої чудової людини", – зазначила Рябцева.

Така інформація стала справжнім шоком для шанувальників "МастерШефу", адже В'ячеслав Чернявський неабияк полюбився аудиторії завдяки своїй доброті та щирості. Користувачі мережі не приховували свого суму й миттєво почали висловлювати надію, що зірка проєкту скоро дасть про себе знати.

"Нехай все буде добре! Боже, збережи життя Вʼячеслава".

"Моє серце сьогодні розбилось у тисячний раз. Вірю, що він живий".

"В'ячеслав, неймовірно щира, світла та добра людина! Молимося і чекаємо на повернення! Дай Боже, аби все було добре".

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Одна з глядачок кулінарного шоу вийшла на зав'язок у Threads та звернулася до публіки з проханням сказати, що В'ячеслав Чернявський насправді "не зник безвісти". І саме таку відповідь вона отримала від колеги народного улюбленця з 17-го сезону "МастерШеф" Валерії Смішко.

"Все з ним добре", – лаконічно зазначила учасниця проєкту.

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Люди одразу "закидали" Смішко запитаннями про те, чи справді ця хороша новина є достовірною. Вона наголосила, що підтримує зв'язок із родичами Чернявського, які повідомляють, що з ним насправді. А от дати відповідь на запитання, чому Каріна Рябцева зробила такий хвилюючий допис, вона не змогла.

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Що відомо про В'ячеслава Чернявського

В'ячеслав Чернявський родом із міста Токмак Запорізької області. Він має багаторічний досвід служби та є головним сержантом взводу, але водночас скромно описує себе двома словами: пенсіонер і військовий. Кулінарія стала для Чернявського можливістю відкрити іншу сторону себе й вийти за рамки звичних умов.

Військовий демонстрував хороші результати на проєкті "МастерШеф", однак у 28-му випуску шокував несподіваним рішенням – добровільно пішов із шоу за крок до отримання білого кітеля. Справа в тому, що в той період закінчувався термін, який був виділений йому на відпустку.

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