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Мережу сколихнула новина про "зникнення" зірки "МастерШеф", який покинув шоу задля служби в ЗСУ: що з ним насправді

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
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Мережу сколихнула новина про "зникнення" зірки "МастерШеф", який покинув шоу задля служби в ЗСУ: що з ним насправді
У мережі з'явилася інформація про "зникнення" зірки "МастерШеф" В'ячеслава Чернявського

Учасниця реаліті-шоу "МастерШеф 17" Каріна Рябцева шокувала мережу інформацією про те, що улюбленець сезону В'ячеслав Чернявський, який покинув проєкт через необхідність повернутися на військову службу, кілька місяців не виходить на зв'язок. Вона зауважила, що отримує багато запитань щодо свого товариша, однак раніше свідомо ігнорувала їх, адже не має чого відповісти.

Відповідну заяву Рябцева зробила в Instagram. На підтвердження своїх слів, учасниця "МастерШеф" показала запис листування із В'ячеславом Чернявським, яке схоже на її "монолог".

"Щодня я отримую 10-15 повідомлень про Славіка. Друзі, мені дійсно немає чого вам відповісти. Немає втішних новин. Уже два місяці наші переписки мають вигляд, ніби це мій монолог із самою собою. Два місяці немає відповіді від такої чудової людини", – зазначила Рябцева.

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Така інформація стала справжнім шоком для шанувальників "МастерШефу", адже В'ячеслав Чернявський неабияк полюбився аудиторії завдяки своїй доброті та щирості. Користувачі мережі не приховували свого суму й миттєво почали висловлювати надію, що зірка проєкту скоро дасть про себе знати.

"Нехай все буде добре! Боже, збережи життя Вʼячеслава".

"Моє серце сьогодні розбилось у тисячний раз. Вірю, що він живий".

"В'ячеслав, неймовірно щира, світла та добра людина! Молимося і чекаємо на повернення! Дай Боже, аби все було добре".

Мережу сколихнула новина про ''зникнення'' зірки ''МастерШеф'', який покинув шоу задля служби в ЗСУ: що з ним насправді

Інформація про "зникнення" Чернявського шокувала мережу. Джерело: Скриншот

Одна з глядачок кулінарного шоу вийшла на зав'язок у Threads та звернулася до публіки з проханням сказати, що В'ячеслав Чернявський насправді "не зник безвісти". І саме таку відповідь вона отримала від колеги народного улюбленця з 17-го сезону "МастерШеф" Валерії Смішко.

"Все з ним добре", – лаконічно зазначила учасниця проєкту.

Мережу сколихнула новина про ''зникнення'' зірки ''МастерШеф'', який покинув шоу задля служби в ЗСУ: що з ним насправді

Валерія Смішко заявила, що з воїном-зіркою "МастерШеф" все добре. Джерело: Скриншот

Люди одразу "закидали" Смішко запитаннями про те, чи справді ця хороша новина є достовірною. Вона наголосила, що підтримує зв'язок із родичами Чернявського, які повідомляють, що з ним насправді. А от дати відповідь на запитання, чому Каріна Рябцева зробила такий хвилюючий допис, вона не змогла.

Мережу сколихнула новина про ''зникнення'' зірки ''МастерШеф'', який покинув шоу задля служби в ЗСУ: що з ним насправді

Учасниця кулінарного шоу розповіла, що зараз із В'ячеславом Чернявським. Джерело: Скриншот

Що відомо про В'ячеслава Чернявського

В'ячеслав Чернявський родом із міста Токмак Запорізької області. Він має багаторічний досвід служби та є головним сержантом взводу, але водночас скромно описує себе двома словами: пенсіонер і військовий. Кулінарія стала для Чернявського можливістю відкрити іншу сторону себе й вийти за рамки звичних умов.

Мережу сколихнула новина про ''зникнення'' зірки ''МастерШеф'', який покинув шоу задля служби в ЗСУ: що з ним насправді

В'ячеслав Чернявський став улюбленцем публіки. Джерело: Скриншот

Військовий демонстрував хороші результати на проєкті "МастерШеф", однак у 28-му випуску шокував несподіваним рішенням – добровільно пішов із шоу за крок до отримання білого кітеля. Справа в тому, що в той період закінчувався термін, який був виділений йому на відпустку. 

Раніше OBOZ.UA розповів, що переможець "МастерШеф-16" Олександр Зубко поповнив лави ЗСУ і показав перше фото у військовій формі.

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