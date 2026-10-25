''Мені боляче'': Alyona Alyona показала наслідки операції зі зменшення шлунку і розповіла про свій ''скудний'' раціон

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Хто та коли їздить за кордонЇздять на навчання до Італії та місяцями перебувають за кордоном: які відрядження оформлюють українські чиновники"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого Куртуа"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого КуртуаІлюстрація - зарплатиЗарплати цих фахівців сягають 66 тис. грн: кого найактивніше шукають роботодавці в УкраїніХороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани ТрампаХороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани ТрампаВся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відеоВся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відеоПоляки відсторонили від боксу відомого українського боксераПоляки відсторонили від боксу відомого українського боксераМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуУкраїнські АЗС переписали ціни на бензинЦіни на АЗС можуть знову переписати: яку вартість бензину очікувати українцямМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниНа Одещині п'яний водій збив двох 14-річних хлопців і протаранив дерево. ФотоНа Одещині п'яний водій збив двох 14-річних хлопців і протаранив дерево. Фото

"Мені боляче": Alyona Alyona показала наслідки операції зі зменшення шлунку і розповіла про свій "скудний" раціон

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
1,0 т.
"Мені боляче": Alyona Alyona показала наслідки операції зі зменшення шлунку і розповіла про свій "скудний" раціон
Alyona Alyona показала наслідки операція зі зменшення шлунку

Реперка Alyona Alyona, яка зважилася на баріатричну операцію для зменшення шлунка, показала, який вигляд має її живіт після хірургічного втручання. На другий день після процедури артистка продемонструвала місце проколів, розповіла про біль і пояснила, що поки що може пити лише воду.

Відповідним відео виконавиця поділилася в Instagram. За словами зірки, їй уже прибрали дренаж, однак місця проколів досі болять, особливо під час руху.

Попри дискомфорт, реперка намагається ходити, адже після операції важливо поступово повертатися до фізичної активності відповідно до рекомендацій лікарів.

"Сьогодні у мене другий день після операції. Мені вийняли дренаж, який у мене був. І я вам зараз покажу, які вавочки в мене є. Найболючіше, звичайно, ось тут. В принципі, нічого страшного немає. Хочеться бути тим мужичком, який трясе животиком у TikTok. Мені больно це робити", – розповіла Alyona Alyona.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
6,5 т.
У мережі заговорили про "прокляття" України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збіг
6,5 т.
У мережі заговорили про "прокляття" України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збіг
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
3,0 т.
Як змінився Стас Шурінс після раптового зникнення та хвилі чуток про проблеми в житті. Свіже відео
3,0 т.
Як змінився Стас Шурінс після раптового зникнення та хвилі чуток про проблеми в житті. Свіже відео
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
2,3 т.
Скандал навколо батька Меган Маркл набирає обертів: герцогиня натякнула, що знала про педофілію свого тата
2,3 т.
Скандал навколо батька Меган Маркл набирає обертів: герцогиня натякнула, що знала про педофілію свого тата

Наразі раціон артистки обмежується виключно водою, яку вона п'є через трубочку. Коли саме вона зможе перейти до іншої їжі, реперка не уточнила.

"Я п'ю воду. Виключно. З трубочки", – поділилася реперка.

Одним із наступних етапів харчування після баріатричних операцій можуть бути питний протеїн. Раніше гумористка Анастасія Ткаченко, яка також перенесла баріатричну операцію, розповідала, що саме протеїнові коктелі їй були дозволені після хірургічного втручання.

''Мені боляче'': Alyona Alyona показала наслідки операції зі зменшення шлунку і розповіла про свій ''скудний'' раціон

alyona alyona показала наслідки операції. Джерело: скриншот

Окрім болю в ділянці проколів, виконавиця пояснила, що після втручання в неї змінився голос. За її словами, це пов'язано із загальним наркозом та дихальною трубкою, яку використовували під час операції. Також рентген показав, що після нещодавньої хвороби в неї залишилися ознаки бронхіту.

Під час операції лікарі також виявили в реперки збільшену печінку з жировими змінами та післяопераційну грижу, яка утворилася після попереднього втручання з видалення жовчного міхура. За словами виконавиці, грижу доведеться видалити пізніше, після відновлення від нинішньої операції.

Нагадаємо, про рішення зробити баріатричну операцію Alyona Alyona повідомила напередодні. Артистка пояснила, що роками намагалася схуднути різними способами, зокрема за допомогою спорту, проте зрештою вирішила зважитися на хірургічне втручання.

''Мені боляче'': Alyona Alyona показала наслідки операції зі зменшення шлунку і розповіла про свій ''скудний'' раціон

Фігура Alyona Alyona раніше. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка наголошувала, що не вважає операцію універсальним розв'язанням проблеми зайвої ваги, але сподівається завдяки їй досягти бажаного результату. Зокрема, серед своїх цілей вона називала вагу 80 кілограмів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зірка "Кварталу" зізналася в алкоголізмі та що за страшні слова лікарів змусили її стати на шлях тверезості.

Схожі теми
схудненнязіркиALYONA ALYONAALYONA ALYONA
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!