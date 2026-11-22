Перша леді США Меланія Трамп відверто розповіла, які поради дає своєму сину Беррону щодо романтичних стосунків. Виявилося, вона завжди акцентує увагу 20-річного юнака на "небезпечності світу", тож рекомендує не ставитися легковажно до своїх побачень.

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Тему особистого життя сина Меланія Трамп порушила в своєму документальному серіалі, пише Hello. На таке одкровення її підштовхнуло зізнання режисера Бретта Ратнера в тому, що доньки його друзів "закохані в Беррона" і навіть хочуть вступити до університету, де навчається юнак, аби бути до нього ближчими.

"Я завжди кажу йому: "Знаєш, світ навколо такий небезпечний, тож будь обережним". Ми дуже відкрито спілкуємося про життя. Я завжди буду поруч із ним. Я поруч зараз і завжди буду. Він знає, що він – мій головний пріоритет і завжди ним залишатиметься", – сказала перша леді США.

Що відомо про особисте життя Беррона Трампа

Син Дональда й Меланії Трампів намагається тримати сердечні справи за сімома замками, проте дівчата, з якими він нібито будував стосунки, не завжди зберігають таку завісу таємниці. Особисте життя 20-річного юнака опинилося під пильною увагою публіки після допису тіктокерки на ім'я Медді, яка заявила, що він був її "першим хлопцем" за часів навчання у школі.

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На підтвердження своїх слів, дівчина навіть ділилася спільними фото з Берроном Трампом. Крапку в їхній стосунках нібито поставило рішення сина президента США перейти до іншої школи.

Пізніше на просторах медіа з'являлася інформація, що Беррон Трамп нібито закрутив роман в університеті. Особистість його ймовірної дівчини не розсекречували, однак інформатори зазначали, що пара разом щонайменше протягом року.

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Водночас Дональд Трамп давав зовсім інший коментар щодо особистого життя сина. У 2024 році він зазначав, що не впевнений, чи готовий Беррон до стосунків, додавши: "Не думаю, що в нього досі була дівчина". Чи зустрічається юнак із дівчиною з університету, наразі невідомо.

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