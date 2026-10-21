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Майже всі пісні російські: мережу збентежив вигляд українського топ-чарту

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,9 т.
Майже всі пісні російські: мережу збентежив вигляд українського топ-чарту
Український топ-чарт заполонили російські пісні

На жаль, навіть на п'ятий рік кривавої повномасштабної війни деякі українці не відмовляються від прослуховування російських треків. Серед 10 найпопулярніших композицій в Україні на стримінговому сервісі Spotify опинилося аж 8 доробків артистів із РФ.

Вітчизняні слухачі донині не викреслили зі своїх плейлистів таких виконавців як VILLIAN, Урал Гайсин, madk1d та Катрин Штоль. Ба більше, в топ-чарт українці вивели пісню зрадниці Анни Асті, яка з радістю розважає росіян за криваві рублі, за що навіть отримала нагороду – стала артисткою 2024 року в країні-агресорі.

Майже всі пісні російські: мережу збентежив вигляд українського топ-чарту

Майже всі пісні в топ-10 українського Spotify створені росіянами. Джерело: Скриншот

У от серед українських артистів, які змогла "прорватися" в десятку лідерів, виявилися Jerry Heil та Святослав Вакарчук. Їхня спільна робота "Дві весни" посіла четверту сходинку. На дев'ятому місці опинився українськомовний ШІ-трек "Червоний мак".

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Така тенденція не на жарт засмутила користувачів мережі. Вони відверто розкритикували співгромадян, які досі "фанатіють" від російської музики та висловили думку, що на тлі такої тенденції навіть пісні, створені за допомогою штучного інтелекту, не здаються такими поганими.

"Я не вірю, що це все хтось слухає".

"Де вони цю всю х*йню знаходять взагалі? Я навіть цих виконавців не знаю".

"Навіть ШІ, при всій моїй ненависті до нього, краще за це лайно".

"Як можна слухати таке лайно? Скільки неймовірних пісень, навіть вже не кажучи про наші українські. А оці імбецили все одно слухають це".

"5 разів у чарті зустрічається madk1d, який співав про російських солдатів. Це капець. Люди себе не поважають". 

Майже всі пісні російські: мережу збентежив вигляд українського топ-чарту

У мережі розкритикували українців, які продовжують слухати російську музику. Джерело: Скриншот

Майже всі пісні російські: мережу збентежив вигляд українського топ-чарту

Чарт Spotify викликав обговорення в мережі. Джерело: Скриншот

Трошки краща ситуація спостерігається у чарті найпопулярніших серед українців пісень на платформі Apple Music. У топ-10 опинилося 2 російські пісні, зокрема, робота Тетяни Буланової, яка відкрито підтримує політику Кремля.

Майже всі пісні російські: мережу збентежив вигляд українського топ-чарту

У топ-10 Apple Music потрапило дві російські пісні. Джерело: Скриншот

Не вивели в десятку лідерів жодної композиції артистів із РФ користувачі відеохостингу YouTube. Щоправда, на цьому сервісі спостерігається інша тенденція – зріст популярності ШІ-пісень, серед яких: "Червоний мак", "Пляшка Фраголіно", "І у темную ніч", "Шо ти, шо ти", "Абракадабра" та "А може ти мене полюбиш".

Майже всі пісні російські: мережу збентежив вигляд українського топ-чарту

Серед лідерів на платформі YouTube відсутні треки артистів із РФ. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, що аскеза Тоні Матвієнко спрацювала, і під її пісню-мем "Ліхтарики" знімають десятки тисяч відео.

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