Американська співачка Майлі Сайрус вийшла заміж за 28-річного музиканта Макса Морандо після майже п'яти років стосунків. Закохані зіграли весілля 21 листопада у штаті Каліфорнія (США), а місцем для церемонії обрали колишній будинок легендарного актора Френка Сінатри. Для 33-річної виконавиці це вже другий шлюб: у 2018 році вона вийшла заміж за актора Ліама Гемсворта, однак їхнє сімейне життя тривало лише кілька місяців.

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Перші фотографії з таємного весілля оприлюднило видання TMZ, де можна переглянути самі світлини. На кадрах Майлі Сайрус постала у білій сукні з відкритою спиною, довгими рукавами та шлейфом, а її обранець – у класичному чорному костюмі.

Церемонія відбулася біля басейну під аркою, яку прикрасили білими квітами. У певний момент співачка не стримала сліз і витерла їх хустинкою, перш ніж зачитати весільні обітниці.

Напередодні молодята влаштували вечерю для близьких у ресторані поруч. Гостям подавали, зокрема, філе-міньйон і равіолі з лобстером. А на меню вечора розмістили ініціали пари – M+M.

Історія стосунків Майлі Сайрус та Макса Морандо почалася з побачення наосліп. Про це виконавиця розповідала Vogue у травні 2023 року. Виявилося, що для неї знайомство було несподіванкою, тоді як майбутній обранець знав, із ким зустрінеться.

"Нас призначили на побачення наосліп. Ну, для мене це було побачення наосліп, а для нього – ні. Я подумала: "Найгірше, що може статися, це те, що я піду", – пригадувала співачка.

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Вперше пару помітили разом у листопаді 2021 року на модному показі Gucci в Лос-Анджелесі (США). Уже за місяць вони з'явилися за лаштунками новорічного шоу співачки в Маямі, а навесні 2022-го папараці сфотографували закоханих під час поцілунку в одному з районів Голлівуду.

Про заручини Сайрус і Морандо стало відомо в грудні 2025 року, коли артистку помітили з діамантовою каблучкою на прем'єрі фільму "Аватар: Вогонь і попіл". Згодом музикант розкрив подробиці освідчення, яке відбулося під час спільної подорожі до Японії.

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Макс Морандо розповів, що зробив пропозицію в Кіото. Однак зберегти сюрприз було непросто: пара вже обговорювала заручини, а Майлі Сайрус здогадувалася, що цей момент може настати саме під час поїздки. Тому музикант вирішив відкласти освідчення до останнього дня.

Під час прогулянки територією готелю закохані натрапили на невеликий садок, вхід до якого був перекритий. Майлі не хотіла заходити туди, але обранцю вдалося її переконати. Саме у цьому затишному місці, схожому на японський ліс, відбулася пропозиція руки і серця.

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"Я пітнів. Я відчував, як калатає моє серце. Ти виростаєш дитиною, дивлячись фільми, де хлопець стає на одне коліно і робить усе це, і ти знаєш, що це те, що ти повинен робити. Але потім ти розумієш: "Гаразд, я буквально маю стати на одне коліно". Я не хотів усе зіпсувати, спіткнутися чи впустити каблучку", – зізнався Морандо.

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Утім, як з'ясувалося, наречений був не єдиним, хто міг зіпсувати цей момент. У вересні 2026 року Майлі Сайрус розповіла, що перед освідченням сама ледь не викрила план коханого. Вона запідозрила, що в нього є каблучка, і влаштувала обшуки в особистих речах чоловіка. На щастя для пари, прикрасу співачка не знайшла: музикант сховав її в кишені біля коліна.

Сайрус пригадала, що після невдалої спроби знайти каблучку навіть розсердилася, адже вирішила, що освідчення не буде: "Я йду до ванної кімнати. Я така: "Не роби цього зараз. Не псуй таку чудову мить і не влаштовуй істерику. Це тобі не личить, ти ж просто капризна дитина". Я думала: "У нього її немає, тож не псуй цю поїздку, влаштовуючи істерику". Мені так хотілося влаштувати її".

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Нагадаємо, до стосунків із Морандо Майлі Сайрус була одружена з актором Ліамом Гемсвортом. Вони побралися в грудні 2018 року, однак уже в серпні 2019-го повідомили про розрив. Офіційно розлучення завершили в січні 2020 року.

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