Марина Боржемська вперше розповіла про важку хворобу, через яку зникала з соцмереж: тренерку ''Зважених та щасливих'' мучать болі

Тренерка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська пояснила, чому останнім часом була досить неактивною в соціальних мережах. Знаменитість розкрила, що страждає на сильні мігрені, які періодично забирають у неї можливість вести звичний спосіб життя.

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Про важку хворобу фітнес-тренерка вперше розповіла у відвертому дописі на особистій сторінці в Instagram. Боржемська детально описала, як недуга впливає на її самопочуття, та підкреслила: вирішила поділитися своєю історією, адже хтось із підписників може нині проходити через таке ж випробування.

"Останнім часом я майже нічого не постила. Не тому, що втратила мотивацію чи мені більше не хотілося ділитися. Мені просто було дуже погано. Я страждаю на мігрені. І останнім часом вони стали настільки сильними, що іноді забирають у мене звичайне життя. Бувають дні, коли світло болить, звуки стають нестерпними, а єдине бажання – закритися в темній кімнаті й просто чекати, поки біль відступить", – поділилася тренерка.

Як зізналася Марина Боржемська, їй особливо складно сприймати складні симптоми мігрені, зважаючи на професійну діяльність. Працюючи фітнес-тренеркою, вона звикла бути активною, сильною, мотивувати інших і завжди посміхатися, але зараз настав час, коли тіло "каже" їй: "Сьогодні – ні".

"Я вчуся це приймати. Пропущене тренування – не провал. Відпочинок – не лінь. Скасовані плани – не привід почуватися винною. Я ділюся цим, бо, можливо, хтось зараз переживає те саме. Ви не одні. Іноді найкраще, що ми можемо зробити для себе, – просто дозволити собі зупинитися. Я саме цьому зараз вчуся також", – підсумувала знаменитість.

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Таке одкровення Марини Боржемської знайшло відгук серед її підписників. У коментарях люди поділилися, що тривалий час жили з такою ж хворобою і побажали фітнес-тренерці якомога швидшого покращення самопочуття:

"Мігрені мучали мене сім років. Я вас розумію. Це тимчасово. Все буде добре".

"Мариночко, ви неймовірно світла, щира, сильна, тендітна жінка! Ми з вами, ви запалюєте серця! Ви найкраща".

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"І у мене з'явилися останнім часом, хочеться просто лягти і не рухатись".

"Ви красуня, тримайтеся".

Зауважимо, що мігрень – це хронічний розлад, який проявляється періодичними нападами інтенсивного пульсуючого болю, зазвичай в одній половині голови. Характерними симптомами для недуги також є нудота, блювання, підвищена чутливість до світла та звуків. У деяких людей перед нападом мігрені може з'являтися аура у вигляді тимчасового порушення зору, мови чи моторики.

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