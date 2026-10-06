Марина Боржемська вперше розповіла про важку хворобу, через яку зникала з соцмереж: тренерку ''Зважених та щасливих'' мучать болі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Мерц приїхав до Києва попри погрози РФ: що змінюється у підтримці України та чи привіз він Taurus. Інтерв’ю з КотовимМерц приїхав до Києва попри погрози РФ: що змінюється у підтримці України та чи привіз він Taurus. Інтерв’ю з КотовимІлюстрація - поїздУ ЄС без попереджень скасували важливий для українців поїзд: що сталосяНБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайном: як виглядаютьРосія застосовує для атак на Україну модернізовані дрони: в ISW назвали головні цілі ворогаРосія застосовує для атак на Україну модернізовані дрони: в ISW назвали головні цілі ворогаІлюстрація. ГороскопНайкращий день для вирішення проблем: Риби – не чекайте схвалення, а Близнюки отримають винагороду – гороскоп на 6 жовтняЯкщо зупинили представники ТЦК: адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документівЯкщо зупинили представники ТЦК: адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документівСили оборони відмінусували 1540 окупантів і спалили три російські танки: дані ГенштабуСили оборони відмінусували 1540 окупантів і спалили три російські танки: дані ГенштабуЯке рішення ухвалив суд щодо працівниці ДП "Ліси України"Працівниця ДП "Ліси України" відсудила після звільнення 5,3 млн грн: влаштувалася менеджеркою та отримувала космічну зарплатуУ Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону "Володарська": піднявся дим. Фото і відеоУ Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону "Володарська": піднявся дим. Фото і відеоХто проїде першим, а хто – останнім? Тест на знання ПДРХто проїде першим, а хто – останнім? Тест на знання ПДР

Марина Боржемська вперше розповіла про важку хворобу, через яку зникала з соцмереж: тренерку "Зважених та щасливих" мучать болі

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
icon 291
Марина Боржемська вперше розповіла про важку хворобу, через яку зникала з соцмереж: тренерку "Зважених та щасливих" мучать болі
Марина Боржемська розкрила свою важку хворобу. Джерело: instagram.com/uzelkova.marina

Тренерка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська пояснила, чому останнім часом була досить неактивною в соціальних мережах. Знаменитість розкрила, що страждає на сильні мігрені, які періодично забирають у неї можливість вести звичний спосіб життя.

Про важку хворобу фітнес-тренерка вперше розповіла у відвертому дописі на особистій сторінці в Instagram. Боржемська детально описала, як недуга впливає на її самопочуття, та підкреслила: вирішила поділитися своєю історією, адже хтось із підписників може нині проходити через таке ж випробування.

Марина Боржемська вперше розповіла про важку хворобу, через яку зникала з соцмереж: тренерку ''Зважених та щасливих'' мучать болі

Марина Боржемська розповіла, що страждає на мігрені. Джерело: Скриншот

"Останнім часом я майже нічого не постила. Не тому, що втратила мотивацію чи мені більше не хотілося ділитися. Мені просто було дуже погано. Я страждаю на мігрені. І останнім часом вони стали настільки сильними, що іноді забирають у мене звичайне життя. Бувають дні, коли світло болить, звуки стають нестерпними, а єдине бажання – закритися в темній кімнаті й просто чекати, поки біль відступить", – поділилася тренерка.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 5,6 т.
Як Кремль "повісив" розправу над Ігорем Тальковим на українця, чому під удар попали співачки-зрадниці та де зараз "убивця"
icon 5,6 т.
Як Кремль "повісив" розправу над Ігорем Тальковим на українця, чому під удар попали співачки-зрадниці та де зараз "убивця"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 10,8 т.
Дитяче Євробачення 2026: зʼявилися перші прогнози, яке місце посяде Україна та хто стане фаворитом глядачів
icon 10,8 т.
Дитяче Євробачення 2026: зʼявилися перші прогнози, яке місце посяде Україна та хто стане фаворитом глядачів
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 5,2 т.
Народна артистка Смородіна розкрила таємницю своєї "дешевої" квартири біля Офісу Президента
icon 5,2 т.
Народна артистка Смородіна розкрила таємницю своєї "дешевої" квартири біля Офісу Президента

Як зізналася Марина Боржемська, їй особливо складно сприймати складні симптоми мігрені, зважаючи на професійну діяльність. Працюючи фітнес-тренеркою, вона звикла бути активною, сильною, мотивувати інших і завжди посміхатися, але зараз настав час, коли тіло "каже" їй: "Сьогодні – ні".

"Я вчуся це приймати. Пропущене тренування – не провал. Відпочинок – не лінь. Скасовані плани – не привід почуватися винною. Я ділюся цим, бо, можливо, хтось зараз переживає те саме. Ви не одні. Іноді найкраще, що ми можемо зробити для себе, – просто дозволити собі зупинитися. Я саме цьому зараз вчуся також", – підсумувала знаменитість.

Марина Боржемська вперше розповіла про важку хворобу, через яку зникала з соцмереж: тренерку ''Зважених та щасливих'' мучать болі

Боржемська зазначила, що їй особливо складно приймати свій стан, зважаючи на професію. Джерело: instagram.com/uzelkova.marina

Таке одкровення Марини Боржемської знайшло відгук серед її підписників. У коментарях люди поділилися, що тривалий час жили з такою ж хворобою і побажали фітнес-тренерці якомога швидшого покращення самопочуття:

"Мігрені мучали мене сім років. Я вас розумію. Це тимчасово. Все буде добре".

"Мариночко, ви неймовірно світла, щира, сильна, тендітна жінка! Ми з вами, ви запалюєте серця! Ви найкраща".

"І у мене з'явилися останнім часом, хочеться просто лягти і не рухатись".

"Ви красуня, тримайтеся".

Марина Боржемська вперше розповіла про важку хворобу, через яку зникала з соцмереж: тренерку ''Зважених та щасливих'' мучать болі

У мережі підтримали тренерку. Джерело: Скриншот

Зауважимо, що мігрень – це хронічний розлад, який проявляється періодичними нападами інтенсивного пульсуючого болю, зазвичай в одній половині голови. Характерними симптомами для недуги також є нудота, блювання, підвищена чутливість до світла та звуків. У деяких людей перед нападом мігрені може з'являтися аура у вигляді тимчасового порушення зору, мови чи моторики.

Раніше OBOZ.UA розповів, що чоловік Наталки Денисенко, який має право виїжджати за кордон, уперше розповів про вроджену хворобу.

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесухворобасоцмережіфотографіїМарина Боржемська-УзелковаМарина Боржемська-Узелкова
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись