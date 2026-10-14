Марічка Падалко дорікнула ''українцям із середньовіччя'' через бездушні ''поради'' Ірині Федишин, яка втратила дочку на 35-у тижні вагітності

Журналістка Марічка Падалко розкритикувала людей, які почали дорікати співачці Ірині Федишин після трагічної звістки про втрату дитини на 35-му тижні вагітності. Замість співчуття артистка та її чоловік Віталій Човник отримали від незнайомих людей докори через те, що ділилися радісною новиною про майбутнє поповнення в сім'ї.

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Дехто з коментаторів пов'язував трагедію із публічністю вагітності, фактично звинувачуючи жінку в тому, що сталося. Падалко в Instagram назвала такі реакції проявом середньовічних забобонів і наголосила: жодні фотографії в соцмережах не можуть бути причиною втрати дитини.

"Щастя любить тишу", "Навіщо було показувати вагітність?" Українські соцмережі занурилися в середньовіччя після трагічної новини про те, що Ірина Федишин втратила на 35-му тижні вагітності дитину і, судячи з допису її чоловіка, ледь не померла сама", – написала журналістка.

Вона звернула увагу, що за подібними коментарями стоїть не турбота, а звинувачення жінки, яка й без того переживає найважчий період у житті. На думку Падалко, такі висловлювання лише посилюють біль родини, яка втратила дитину.

"Коли ви пишете такі коментарі жінці, яка втратила дитину, це ви фактично її звинувачуєте, мовляв, "ти сама винна". Це якийсь середньовічний забобон, з посиланням на "наших бабусь" і "наших мам", який перетворює горе на покарання за радість", – наголосила вона.

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Журналістка переконана, що жінка має повне право радіти вагітності, розповідати про неї та ділитися щасливими моментами з близькими й аудиторією. Сам факт публічності не означає, що майбутня мати провокує біду.

Падалко також згадала, що сама стикалася з осудом через підготовку до народження дітей. Ще до появи соцмереж їй дорікали за те, що вона заздалегідь купувала дитячі речі. У відповідь журналістка пропонувала критикам замислитися, чи купують вони подарунки чоловікові на день народження наперед, чи чекають самого свята.

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"Нам хочеться вірити, якщо поводитися "правильно", нічого страшного не станеться. Але це не так. Трагедії стаються не через фото в соцмережах. Вони стаються і без них", – підкреслила Падалко.

Справді, під останніми публікаціями співачки, а також під дописом її чоловіка про смерть доньки було чимало недоречних коментарів від людей, які не мають жодного стосунку до родини. Замість підтримки деякі користувачі вирішили повчати подружжя, як їм варто було поводитися під час вагітності. Водночас станом на 15:30 14 жовтня більшість таких коментарів уже зникла.

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Що відомо про трагедію у сім'ї

Увечері 13 жовтня Віталій Човник повідомив, що його дружина втратила дитину на пізньому терміні вагітності. За словами чоловіка, стан 39-річної співачки також був критичним.

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"Ірина жива, але переживає важкий стан, ми ледь не втратили і її", – написав Човник, попросивши помолитися за душу їхньої донечки, а також за здоров'я та відновлення артистки.

Про третю вагітність Федишин оголосила 19 серпня. Наприкінці вересня співачка разом із чоловіком і двома синами влаштувала гендер-паті, під час якого подружжя дізналося, що чекає на дівчинку.

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Ірина Федишин і Віталій Човник одружилися 29 липня 2006 року. Разом вони виховують двох синів – Юрія, який народився 2011 року, та Олега, який з'явився на світ у 2015-му. Цього року подружжя відзначило 20-річчя шлюбу.

Як повідомляв OBOZ.UA, 35-річна українська співачка Міла Нітіч уперше зізналася, що пережила дуже болісну подію – втратила дитину. У артистки завмерла вагітність на третьому місяці, після чого в неї стався серйозний гормональний збій, що зі свого боку призвів до сильно набору ваги.