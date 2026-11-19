Українська блогерка Христина Решетнік повідомила, що один із чергових російських ударів по Києву прийшовся неподалік школи, де навчаються їхні з Григорієм Решетніком сини. Приліт стався незадовго після того, як інфлюенсерка привезла дітей до навчального закладу, тож коли вона дізналася моторошні новини, ледь не втратила свідомість.

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За словами Христини Решетнік, на щастя, в школі обійшлося без постраждалих, адже вчителі вчасно відвели учнів в укриття. Про це вона розповіла в своїх Instagram-stories.

"Був приліт поруч із нашою школою, і я хвилин 15 як від'їхала звідти. Сивого волосся сьогодні нормально так додалося. Іван каже, що було дуже гучно. Добре, що діти були в укритті. Дякую школі, що реагують одразу, заспокоюють нас, бо я коли прочитала – мало свідомість не втратила", – поділилася Христина Решетнік.

Проте, судячи з розмови дружини Григорія Решетніка зі старшим сином Іваном, вона злякалася ворожого прильоту значно сильніше за хлопця. Він спокійно зазначив, що вибух дійсно був сильним, однак паніки ні в кого з його однокласників не викликав.

Зауважимо, що сини Христини та Григорія Решетніків навчаються у приватній школі в Печерському районі столиці, який серйозно постраждав унаслідок російського обстрілу 18 листопада. Там безпілотник влучив у недобудовану будівлю, через що вибуховою хвилею було пошкоджено скління у розташованому поруч житловому будинку. Рятувальники повідомляли про одного постраждалого.

Раніше OBOZ.UA розповів, що будинок Євгена Галича на Київщині серйозно постраждав через атаку РФ. Вибуховою хвилею із житла знаменитості вирвало двері, вибило вікна та пошкодило меблі.