Максиму Галкіну помстилися за ''підтримку війни'': гуморист скинув провину на владу Туреччини

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнами"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнамиХто та коли їздить за кордонЇздять на навчання до Італії та місяцями перебувають за кордоном: які відрядження оформлюють українські чиновники1000 кілометрів впевненості: як підготувати автомобіль до далекої дороги та уникнути зайвих витрат1000 кілометрів впевненості: як підготувати автомобіль до далекої дороги та уникнути зайвих витратІлюстрація - зарплатиЗарплати цих фахівців сягають 66 тис. грн: кого найактивніше шукають роботодавці в УкраїніВідомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. ВідеоВідомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. ВідеоРосія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежаРосія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежаРосійський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відеоРосійський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відеоКоли обрізати виноград перед зимою: поради для новачківКоли обрізати виноград перед зимою: поради для новачків58-річного українця визнали придатним для мобілізації попри хронічні хвороби і догляд за матір'ю: яке рішення ухвалив суд58-річного українця визнали придатним для мобілізації попри хронічні хвороби і догляд за матір'ю: яке рішення ухвалив судДе дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихіднихДе дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних

Максиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу Туреччини

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
300
Максиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу Туреччини
Максиму Галкіну помстилися за "підтримку війни"

Російський гуморист Максим Галкін не виступить у Стамбулі 25 жовтня. Його концерт скасували за день до події після того, як турецькі активісти почали вимагати заборонити шоу через висловлювання артиста про війну в Секторі Гази. Сам шоумен заявив, що рішення ухвалила влада Туреччини, а він та організатори не могли на нього вплинути.

Про скасування заходу Галкін повідомив в Instagram. У своїй заяві він наголосив, що проведення концерту в заплановану дату стало юридично неможливим, і перепросив перед глядачами, які придбали квитки.

Максиму Галкіну помстилися за ''підтримку війни'': гуморист скинув провину на владу Туреччини

У своїй заяві він наголосив, що проведення концерту в заплановану дату стало юридично неможливим. Джерело: instagram.com/maxgalkinru

В оприлюдненому повідомленні також зазначив, що рішення ухвалили державні органи Туреччини й воно не залежало від волі організатора, артиста чи інших учасників заходу.

Читайте також
Оксана ГейдорОксана Гейдор
7,1 т.
"Сталося багато поганого, як у жахливому серіалі". Поліна Василина – про пограбування й переслідування, любовний трикутник та своє справжнє ім’я
7,1 т.
"Сталося багато поганого, як у жахливому серіалі". Поліна Василина – про пограбування й переслідування, любовний трикутник та своє справжнє ім’я
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
2,6 т.
Як змінився Стас Шурінс після раптового зникнення та хвилі чуток про проблеми в житті. Свіже відео
2,6 т.
Як змінився Стас Шурінс після раптового зникнення та хвилі чуток про проблеми в житті. Свіже відео
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
2,5 т.
У мережі заговорили про "прокляття" України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збіг
2,5 т.
У мережі заговорили про "прокляття" України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збіг

"Попри докладені зусилля, проведення концерту в призначену дату стало юридично неможливим", – ідеться в заяві.

Скасуванню виступу передувала хвиля обурення серед турецьких активістів через позицію гумориста щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. Вони звинуватили його в підтримці ізраїльської армії, називаючи це "підтримкою війни", та закликали місцеву владу втрутитися, щоб не допустити проведення концерту.

Одним із приводів для критики стало те, що Галкін назвав героєм ізраїльського спецпризначенця, який загинув під час бойових дій. Турецьке видання Dogruhaber теж звернуло увагу на висловлювання шоумена про війну в Секторі Гази.

Максиму Галкіну помстилися за ''підтримку війни'': гуморист скинув провину на владу Туреччини

Одним із приводів для критики стало те, що Галкін назвав героєм ізраїльського спецпризначенця. Джерело: instagram.com/maxgalkinru

Зокрема, медіа розкритикувало його сумніви щодо достовірності даних ХАМАС про кількість загиблих і заяви про відсутність проблем із продовольством у регіоні, попри повідомлення про гуманітарну кризу.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Галкін залишив РФ і переїхав в Ізраїль та на Кіпрі. Гуморист неодноразово демонстрував підтримку України, зокрема виконував українські пісні та намагався спілкуватися українською мовою на публічних заходах.

Раніше OBOZ.UA писав, що Максим Галкін показав свіже відео з 77-річною Пугачовою без фільтрів у Туреччині.

Схожі теми
зіркиконцертТуреччинаМаксим ГалкінМаксим Галкін
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!