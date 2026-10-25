Максиму Галкіну помстилися за ''підтримку війни'': гуморист скинув провину на владу Туреччини

Російський гуморист Максим Галкін не виступить у Стамбулі 25 жовтня. Його концерт скасували за день до події після того, як турецькі активісти почали вимагати заборонити шоу через висловлювання артиста про війну в Секторі Гази. Сам шоумен заявив, що рішення ухвалила влада Туреччини, а він та організатори не могли на нього вплинути.

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Про скасування заходу Галкін повідомив в Instagram. У своїй заяві він наголосив, що проведення концерту в заплановану дату стало юридично неможливим, і перепросив перед глядачами, які придбали квитки.

В оприлюдненому повідомленні також зазначив, що рішення ухвалили державні органи Туреччини й воно не залежало від волі організатора, артиста чи інших учасників заходу.

"Попри докладені зусилля, проведення концерту в призначену дату стало юридично неможливим", – ідеться в заяві.

Скасуванню виступу передувала хвиля обурення серед турецьких активістів через позицію гумориста щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. Вони звинуватили його в підтримці ізраїльської армії, називаючи це "підтримкою війни", та закликали місцеву владу втрутитися, щоб не допустити проведення концерту.

Одним із приводів для критики стало те, що Галкін назвав героєм ізраїльського спецпризначенця, який загинув під час бойових дій. Турецьке видання Dogruhaber теж звернуло увагу на висловлювання шоумена про війну в Секторі Гази.

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Зокрема, медіа розкритикувало його сумніви щодо достовірності даних ХАМАС про кількість загиблих і заяви про відсутність проблем із продовольством у регіоні, попри повідомлення про гуманітарну кризу.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Галкін залишив РФ і переїхав в Ізраїль та на Кіпрі. Гуморист неодноразово демонстрував підтримку України, зокрема виконував українські пісні та намагався спілкуватися українською мовою на публічних заходах.

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