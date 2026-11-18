Голлівудське подружжя акторів Том Голланд і Зендея придбали розкішний маєток у передмісті Лондона (столиця Великої Британії) за близько 10,6 мільйона доларів. П'ятикімнатний будинок розташований на ділянці площею близько 460 квадратних метрів у зеленому районі британської столиці.

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Як повідомляє Daily Mail, будинок купували за готівку. Ба більше, подружжю вдалося зекономити майже 970 тисяч доларів від початкової вартості нерухомості.

За даними джерела, маєток спочатку виставили на продаж за 11,6 мільйонів доларів. Однак документи Земельного реєстру підтверджують, що нові власники заплатили за нього на 8% відсотків менше.

У будинку облаштовано чотири просторі вітальні та чотири ванні кімнати. Сам маєток оточений великою земельною ділянкою, що дасть акторам більше приватності подалі від галасливого Голлівуду.

Проте це не єдина нерухомість Тома Голланда у Великій Британії. Ще у 2018 році актор придбав шестикімнатний будинок у Кінгстоні за 3,2 мільйона доларів. Відтоді помешкання зазнало масштабної реконструкції.

Нагадаємо, Том Голланд і Зендея познайомилися у 2017 році на знімальному майданчику фільму "Людина-павук: Повернення додому". Актори зіграли Пітера Паркера та Ем-Джей, а згодом їхні екранні почуття переросли в романтичні стосунки в реальному житті.

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У грудні 2024 року стало відомо про заручини пари. А в червні 2026-го Голланд підтвердив, що вони із Зендеєю вже одружилися. До цього актори тривалий час не коментували чутки про таємне весілля, хоча увагу прихильників неодноразово привертали прикраси на безіменному пальці акторки.

Раніше OBOZ.UA розповідав реальну історію Тома Голланда, якого цькували в дитинстві, а тепер вважають найкасовішим актором світу, та чому його бояться підпускати до журналістів.

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