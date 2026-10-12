''Людина-павук'' Тобі Магвайр одружив свою колишню із сином мільярдера, молодшим за неї на 14 років: на весіллі гуляла голлівудська еліта

Зірка фільмів про "Людину-павука" Тобі Магвайр провів весільну церемонію своєї колишньої дружини, дизайнерки ювелірних виробів Дженніфер Меєр, та її нового обранця Джеффрі Огунлесі. Молодята побралися 10 жовтня на Гаваях, а серед гостей були Леонардо Ді Капріо з коханою Вітторією Черетті, мільярдер Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес Безос та зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс.

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На святкуванні також були присутні двоє дітей Меєр від шлюбу з Магвайром та донька, яка народилася у нових стосунках дизайнерки. Як повідомляє People, весілля відбулося лише через кілька тижнів після того, як Магвайр і Меєр остаточно оформили розлучення.

Колишнє подружжя юридично поставило крапку в стосунках 21 вересня 2026 року – через десять років після оголошення про розрив. Попри завершення шлюбу, актор погодився провести церемонію одруження екскоханої з новим обранцем.

49-річна Дженніфер Меєр вийшла заміж за Джеффрі Огунлесі – сина нігерійського мільярдера, юриста та інвестиційного банкіра Адебайо Огунлесі. Наречений молодший за дизайнерку на 14 років.

Дизайнерка та її новий чоловік уперше разом з'явилися на публіці у 2023 році – вони пройшлися червоною доріжкою благодійного заходу Baby2Baby. У серпні 2024-го Меєр оголосила про заручини у соцмережах, опублікувавши спільне фото з нареченим і показавши каблучку з великим діамантом.

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Огунлесі є засновником і генеральним директором The Ogunlesi Group – компанії, що працює у сфері музичного та розважального менеджменту. Серед її клієнтів – репер Young Thug, виконавець charlieonnafriday та актор Майлз Фрост.

Батько нареченого, Адебайо Огунлесі, – інвестиційний банкір. У вересні 2024 року Forbes оцінював його статки в 1,7 мільярда доларів.

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Для Меєр це другий шлюб. Із Тобі Магвайром вона познайомилася у 2003 році, а в 2007-му вони одружилися також на Гаваях. У подружжя народилися двоє дітей – донька Рубі, якій нині 19 років, і син Отіс, якому 17. У 2016 році пара оголосила про розставання, а в жовтні 2020-го Меєр подала документи на розлучення.

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