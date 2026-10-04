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Лієву Шрайберу – 59: як голлівудська знаменитість опановує українську мову та що за уїдливе послання залишив Путіну

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read4 хв
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Лієву Шрайберу – 59: як голлівудська знаменитість опановує українську мову та що за уїдливе послання залишив Путіну
Лієву Шрайберу виповнилося 59 років

4 жовтня актор та кінопродюсер Лієв Шрайбер святкує свій 59-й день народження. Зірка Голлівуду став справжнім "голосом" України в світі, адже, незважаючи на велику війну, не боїться приїжджати на територію нашої країни та доносити до широкої аудиторії правду про боротьбу українців за свободу. Однак бойові дії – далеко не єдине, що цікавить знаменитість у нашій Батьківщині. Він потроху опановує українську.

Лієв Шрайбер декілька разів демонстрував чудове володіння нашою рідною мовою в публічному просторі, а що найцікавіше, навіть залишав нею символічну записку для команди криголаму "Ноосфера". Детальніше про солідарність знаменитості з українцями читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Лієву Шрайберу – 59: як голлівудська знаменитість опановує українську мову та що за уїдливе послання залишив Путіну

Лієв Шрайбер підтримує Україну

Варто зауважити, що Лієв Шрайбер має українське коріння. Дідусь актора по материнській лінії був робітником із території між Києвом та Одесою, який з часом емігрував до США. Знаменитість особисто неодноразово згадував про зв'язки з Україною, а після 24 лютого 2022 року яскраво продемонстрував, що поважає своє походження не лише на словах.

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Лієву Шрайберу – 59: як голлівудська знаменитість опановує українську мову та що за уїдливе послання залишив Путіну

Актор має українське коріння

У 2024-му Шрайбер вразив публіку досить непоганим знанням української мови. Боксер Олександр Усик опитав актора щодо значення слів "єдність, родина та справжній друг", і він усі їх пояснив правильно. Схибив зірка лише на "відбої", витлумачивши його як кінець навчального року.

Того ж 2024-го Лієв Шрайбер піднявся на борт науково-дослідного криголаму "Ноосфера", який забезпечує логістику антарктичних експедицій на станцію "Академік Вернадський". Зірка поспілкувався із командою флагмана та залишив їм записку українською мовою з автографом. 

У нотатці йшлося: "Капітану Гришку та екіпажу "Ноосфери" дякую за гостинність, але більше за те, що ви так гордо підняли прапор і нагадали світові, наскільки ми сильні разом". Наприкінці записки Лієв Шрайбер залишив коротке, але максимально красномовне послання російському диктатору: "Путін – придурок!".

Лієву Шрайберу – 59: як голлівудська знаменитість опановує українську мову та що за уїдливе послання залишив Путіну

Зірка залишив послання Путіну. Джерело: facebook.com/AntarcticCenter

Розширенням свого словникового запасу актор похизувався і в 2026 році. Як поділився Лієв Шрайбер, під час розмов він іноді використовує слово "залюбки". Щоправда, спершу з цим у нього були певні проблеми, адже через неправильну вимову слово набувало абсолютно іншого значення.

Ймовірно, на збільшення словникового запасу знаменитості впливають і досить часті візити в Україну. Так, наприклад, у серпні Лієв Шрайбер на власні очі побачив наслідки цинічного російського удару по Солом'янському району столиці. Тоді актор відверто зізнався: йому дуже боляче від того, що ціллю РФ є цивільне населення, а також дорікнув США через недостатню кількість поставок ракет для Patriot Україні. Того ж місяця голлівудська зірка завітав до родинного дому "Дача" в Києві, де живуть сім’ї з тяжкохворими дітьми. 

Раніше OBOZ.UA розповів, як оскароносний актор Майкл Дуглас став "адвокатом" України на Заході та з яким українським містом йому приписували звʼязок.

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