Лікарня, де Ірина Федишин втратила дочку, відреагувала на ''викриття'' чоловіка співачки та зауваження МОЗ: що змінилося

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Який вигляд має та чим живе єдина онука легендарної харків'янки Людмили Гурченко: сині губи, переїзд у село та позиція щодо війниЯкий вигляд має та чим живе єдина онука легендарної харків'янки Людмили Гурченко: сині губи, переїзд у село та позиція щодо війниСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуСніг, морози і до +20: в Гідрометцентрі розповіли про зміну погоди до кінця листопадаСніг, морози і до +20: в Гідрометцентрі розповіли про зміну погоди до кінця листопадаРосія "замахнулась" не лише на Донбас: в ISW пояснили, як Кремль використав перемовини в Абу-ДабіРосія "замахнулась" не лише на Донбас: в ISW пояснили, як Кремль використав перемовини в Абу-ДабіАбу-Дабі без ілюзій: чому Путіну вигідно продовжувати переговори? Інтерв’ю з БезсмертнимАбу-Дабі без ілюзій: чому Путіну вигідно продовжувати переговори? Інтерв’ю з БезсмертнимВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиЧутки про дітей із зіркою "Сватів", конфлікти зі Ступкою і брат на фронті. Інтерв’ю з Федором Гуринцем, якого помилково записали в російські акториЧутки про дітей із зіркою "Сватів", конфлікти зі Ступкою і брат на фронті. Інтерв’ю з Федором Гуринцем, якого помилково записали в російські акториМарко РубіоПопулярність Рубіо зростає серед республіканців в контексті наступних президентських виборів – PoliticoВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну ракетами і понад сотнею БПЛА: у ПС розповіли, скільки цілей збитоУ США солдат почесної варти привселюдно зробив зауваження Гегсету через непристойну поведінку біля меморіалу. ВідеоУ США солдат почесної варти привселюдно зробив зауваження Гегсету через непристойну поведінку біля меморіалу. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Лікарня, де Ірина Федишин втратила дочку, відреагувала на "викриття" чоловіка співачки та зауваження МОЗ: що змінилося

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 хв
144
Лікарня, де Ірина Федишин втратила дочку, відреагувала на "викриття" чоловіка співачки та зауваження МОЗ: що змінилося
Лікарня, де Ірина Федишин втратила дочку, відреагувала на "викриття" чоловіка співачки. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

У лікарні Святої Анни у Львові, де співачка Ірина Федишин втратила доньку Вероніку на 35-му тижні вагітності, повідомили про кадрові рішення та зміни в роботі медзакладу після перевірки Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, лікарка, яка оглядала співачку вдома перед госпіталізацією, більше не працює в лікарні, а медик, яка вела її вагітність, наразі не залучена до надання допомоги пацієнтам.

Про результати та подальші кроки адміністрація медзакладу розповіла в Instagram. Заява з'явилася після того, як чоловік артистки Віталій Човник публічно назвав імена лікарів, до яких родина зверталася в день трагедії, та розповів про виявлені МОЗ порушення.

Лікарня, де Ірина Федишин втратила дочку, відреагувала на ''викриття'' чоловіка співачки та зауваження МОЗ: що змінилося

Нова заява лікарні. Джерело: Скриншот

У лікарні вкотре висловили співчуття сім'ї й визнали, що жодні управлінські рішення чи перевірки не зможуть компенсувати втрату дитини. Водночас там погодилися з необхідністю змінити роботу закладу та повідомили про конкретні рішення за результатами перевірки міністерства і внутрішнього розгляду.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
7,4 т.
"Спляча красуня" Личаківського кладовища: якими легендами оповита могила таємничої артистки
7,4 т.
"Спляча красуня" Личаківського кладовища: якими легендами оповита могила таємничої артистки
Анастасія КакунАнастасія Какун
51,7 т.
Замість дочки з Києва – вінок від Путіна: на похорони акторки-путіністки Федосєєвої-Шукшиної відмовилися їхати рідні з України
51,7 т.
Замість дочки з Києва – вінок від Путіна: на похорони акторки-путіністки Федосєєвої-Шукшиної відмовилися їхати рідні з України
Анастасія КакунАнастасія Какун
35,5 т.
Відома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від авто
35,5 т.
Відома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від авто

"З лікаркою, яка оглядала Ірину вдома до госпіталізації, припинено трудові відносини. Однак це не скасовує необхідності фахової оцінки її дій. Лікарка, яка вела вагітність Ірини, наразі не залучена до надання медичної допомоги пацієнтам. Триває перевірка обставин даної трагедії і за її результатами будуть винесені і вжиті управлінські рішення", – зазначили у клініці.

Окрім кадрових рішень, у медзакладі повідомили про організаційні зміни. Зокрема, залучили додаткових спеціалістів, які забезпечуватимуть цілодобову УЗД-діагностику. Також усунули частину недоліків, які не назвали.

Лікарня, де Ірина Федишин втратила дочку, відреагувала на ''викриття'' чоловіка співачки та зауваження МОЗ: що змінилося

У медзакладі повідомили про організаційні зміни. Джерело: Скриншот

Наразі адміністрація "перевіряє порядок надання невідкладної допомоги та маршрути пацієнток". Зокрема, для медичного персоналу планують організувати додаткове навчання, зокрема щодо розпізнавання критичних станів, дотримання медичних протоколів і взаємодії між службами.

"Плануємо залучити незалежних фахівців з акушерства та гінекології до покращення роботи лікарні. Усі зауваження державного нагляду МОЗ маємо усунути у визначені терміни. Також буде покращено умови перебування в лікарні і матеріально-технічне забезпечення. Про це будемо інформувати", – додали представники лікарні.

Лікарня, де Ірина Федишин втратила дочку, відреагувала на ''викриття'' чоловіка співачки та зауваження МОЗ: що змінилося

У медзакладі повідомили, що лікарку, яку Ірина Федишин обрала для ведення пологів, наразі звільнили. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

Що передувало

Напередодні чоловік Ірини Федишин Віталій Човник оприлюднив обіцяне "викриття" медиків, до яких родина зверталася в день трагедії. Він назвав лікарку, яка вела вагітність артистки, – Христину Мельник, а також Ольгу Коваль, яка приїжджала оглядати співачку вдома.

За словами продюсера, після перших скарг на біль у животі Ірина звернулася до своєї лікарки, однак замість направлення до медзакладу отримала рекомендацію прийняти гомеопатичний (альтернативна медицина, доказовість не доведена) препарат. Згодом Христина Мельник порадила зв'язатися з колегою Ольгою Коваль.

Човник стверджує, що під час домашнього огляду остання не перевірила серцебиття дитини та не направила вагітну до лікарні. Згодом у Федишин діагностували передчасне відшарування плаценти з внутрішньою кровотечею.

Лікарня, де Ірина Федишин втратила дочку, відреагувала на ''викриття'' чоловіка співачки та зауваження МОЗ: що змінилося

Федишин втратила доньку на 35-му тижні вагітності. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

Після звернення чоловіка співачки МОЗ провело позапланову перевірку лікарні Святої Анни. За словами Човника, фахівці зафіксували сім порушень, серед яких несвоєчасна діагностика відшарування плаценти, затримка проведення УЗД, неналежне спостереження за пацієнткою після госпіталізації, недоліки в наданні екстреної допомоги та порушення ведення медичної документації.

Особливе обурення продюсера викликало те, що Христина Мельник продовжувала працювати з вагітними після трагедії.

Нагадаємо, Ірина Федишин та Віталій Човник втратили доньку Вероніку на 35-му тижні вагітності. Співачці вдалося вижити після критичного стану, однак через ускладнення їй видалили матку, тож більше вона не зможе народити дитину.

Лікарня, де Ірина Федишин втратила дочку, відреагувала на ''викриття'' чоловіка співачки та зауваження МОЗ: що змінилося

Ірина Федишин та Віталій Човник втратили доньку Вероніку на 35-му тижні вагітності. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Ірина Федишин показала перше фото після втрати дочки та крізь біль зізналася, як переживає відновлення у лікарні.

Схожі теми
зіркидітисмертьЛьвівІрина ФедишинІрина Федишин
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!