Лікарня, де Ірина Федишин втратила дочку, відреагувала на ''викриття'' чоловіка співачки та зауваження МОЗ: що змінилося

У лікарні Святої Анни у Львові, де співачка Ірина Федишин втратила доньку Вероніку на 35-му тижні вагітності, повідомили про кадрові рішення та зміни в роботі медзакладу після перевірки Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, лікарка, яка оглядала співачку вдома перед госпіталізацією, більше не працює в лікарні, а медик, яка вела її вагітність, наразі не залучена до надання допомоги пацієнтам.

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Про результати та подальші кроки адміністрація медзакладу розповіла в Instagram. Заява з'явилася після того, як чоловік артистки Віталій Човник публічно назвав імена лікарів, до яких родина зверталася в день трагедії, та розповів про виявлені МОЗ порушення.

У лікарні вкотре висловили співчуття сім'ї й визнали, що жодні управлінські рішення чи перевірки не зможуть компенсувати втрату дитини. Водночас там погодилися з необхідністю змінити роботу закладу та повідомили про конкретні рішення за результатами перевірки міністерства і внутрішнього розгляду.

"З лікаркою, яка оглядала Ірину вдома до госпіталізації, припинено трудові відносини. Однак це не скасовує необхідності фахової оцінки її дій. Лікарка, яка вела вагітність Ірини, наразі не залучена до надання медичної допомоги пацієнтам. Триває перевірка обставин даної трагедії і за її результатами будуть винесені і вжиті управлінські рішення", – зазначили у клініці.

Окрім кадрових рішень, у медзакладі повідомили про організаційні зміни. Зокрема, залучили додаткових спеціалістів, які забезпечуватимуть цілодобову УЗД-діагностику. Також усунули частину недоліків, які не назвали.

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Наразі адміністрація "перевіряє порядок надання невідкладної допомоги та маршрути пацієнток". Зокрема, для медичного персоналу планують організувати додаткове навчання, зокрема щодо розпізнавання критичних станів, дотримання медичних протоколів і взаємодії між службами.

"Плануємо залучити незалежних фахівців з акушерства та гінекології до покращення роботи лікарні. Усі зауваження державного нагляду МОЗ маємо усунути у визначені терміни. Також буде покращено умови перебування в лікарні і матеріально-технічне забезпечення. Про це будемо інформувати", – додали представники лікарні.

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Що передувало

Напередодні чоловік Ірини Федишин Віталій Човник оприлюднив обіцяне "викриття" медиків, до яких родина зверталася в день трагедії. Він назвав лікарку, яка вела вагітність артистки, – Христину Мельник, а також Ольгу Коваль, яка приїжджала оглядати співачку вдома.

За словами продюсера, після перших скарг на біль у животі Ірина звернулася до своєї лікарки, однак замість направлення до медзакладу отримала рекомендацію прийняти гомеопатичний (альтернативна медицина, доказовість не доведена) препарат. Згодом Христина Мельник порадила зв'язатися з колегою Ольгою Коваль.

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Човник стверджує, що під час домашнього огляду остання не перевірила серцебиття дитини та не направила вагітну до лікарні. Згодом у Федишин діагностували передчасне відшарування плаценти з внутрішньою кровотечею.

Після звернення чоловіка співачки МОЗ провело позапланову перевірку лікарні Святої Анни. За словами Човника, фахівці зафіксували сім порушень, серед яких несвоєчасна діагностика відшарування плаценти, затримка проведення УЗД, неналежне спостереження за пацієнткою після госпіталізації, недоліки в наданні екстреної допомоги та порушення ведення медичної документації.

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Особливе обурення продюсера викликало те, що Христина Мельник продовжувала працювати з вагітними після трагедії.

Нагадаємо, Ірина Федишин та Віталій Човник втратили доньку Вероніку на 35-му тижні вагітності. Співачці вдалося вижити після критичного стану, однак через ускладнення їй видалили матку, тож більше вона не зможе народити дитину.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Ірина Федишин показала перше фото після втрати дочки та крізь біль зізналася, як переживає відновлення у лікарні.