Співзасновник легендарного шведського гурту ABBA Б'єрн Ульвеус зробив багатомільйонну пожертву на підтримку України. 81-річний музикант долучився до різдвяної благодійної кампанії, яка збирає гроші на генератори для українських дитячих садків, шкіл і лікарень. Водночас він заявив, що Захід мав набагато рішучіше підтримувати Україну від самого початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Про це артист розповів в інтерв'ю шведському виданню Dagens industri. У розмові він також пояснив, чому вважає боротьбу українців важливою для всієї Європи та як на його позицію вплинула загроза з боку Радянського Союзу в роки Холодної війни.

Б'єрн Ульвеус підтримав різдвяну кампанію #KeepUkraineWarm, організовану Dagens industri та Beredskapslyftet. Кошти спрямують на закупівлю генераторів, які допоможуть забезпечити електроенергією та теплом цивільну інфраструктуру України.

Музикант зізнався, що особливо захоплюється стійкістю українців під час російської агресієї: "Я захоплююся українським народом та його способом протистояти цьому тирану".

Артист переконаний, що Україна захищає не лише власну незалежність. На його думку, Росія становить загрозу й для інших європейських держав, зокрема країн Балтії. Саме тому він вважає недостатньою допомогу, яку Київ отримував від західних партнерів на початку великої війни.

"Україна бореться за нас. Ми знаємо, що Путін хотів би захопити країни Балтії, і тому я думаю, що нам слід було набагато більше підтримувати Україну від самого початку", – наголосив Ульвеус.

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Він також розкритикував нерішучість адміністрації Джо Байдена щодо військової допомоги Україні, зокрема обмеження на використання західного озброєння для ударів на великі відстані по російській території.

"Спочатку з американцями та Байденом усе було так невпевнено, і вони не дозволяли використовувати ракети великої дальності. Ми, можливо, не сиділи б зараз тут, якби розуміли, що вони воюють за нас і що важливо зупинити це тепер", – пояснив музикант.

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Поштовхом до участі саме в цій благодійній ініціативі стала зустріч із посолкою України у Швеції Світланою Заліщук. Вона розповіла артисту, що одним із головних завдань напередодні зими є забезпечення генераторами та опаленням цивільного населення. Ульвеус вирішив, що кампанія стане ефективним способом допомогти, оскільки організатори мають налагоджені механізми закупівлі та доставки обладнання в Україну.

Нагадаємо, ще в перші тижні повномасштабного вторгнення він виступив на благодійному гала-концерті Hela Sverige Skramlar у Швеції, де закликав міжнародну спільноту допомагати Україні. Згодом артиси підтримував платформу UNITED24, а також закликав представників бізнесу не припиняти допомогу Києву.

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Свою принципову позицію щодо Росії Ульвеус пов'язує з дитячими та юнацькими спогадами про Холодну війну. Він виріс у часи, коли загроза з боку Радянського Союзу була частиною повсякденного життя шведів.

"Ми так близько до Балтії, яка тоді була радянською. Ця загроза ніколи мене не полишала. Пам'ятаю, як у молодості думав: я краще помру, ніж житиму під таким комуністичним ярмом", – пригадав артист.

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Він також наголосив, що не боїться відкрито критикувати російського диктатора, адже вважає свободу слова однією з основних цінностей, які необхідно захищати.

Що відомо про Б'єрн Ульвеуса

Б'єрн Ульвеус – шведський музикант, композитор, автор пісень і один із засновників ABBA. Він народився 25 квітня 1945 року в Гетеборзі. Світову популярність здобув разом із Бенні Андерссоном, Агнетою Фельтскуг та Анні-Фрід Лінгстад.

Гурт ABBA став міжнародною сенсацією після перемоги на Євробаченні 1974 року з композицією Waterloo. Серед найвідоміших хітів колективу – Mamma Mia, Dancing Queen, The Winner Takes It All та Money, Money, Money.

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Після завершення активної діяльності гурту Ульвеус продовжив працювати з Бенні Андерссоном. Разом вони створили низку мюзиклів, зокрема Chess, Kristina från Duvemåla та Mamma Mia!, який згодом отримав успішні кіноверсії.

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