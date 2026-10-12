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Легендарний співак Баррі Манілов, сімʼя якого емігрувала з Російської імперії, перервав концерт через хворобу: що з ним трапилося

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 174
Легендарний співак Баррі Манілов, сімʼя якого емігрувала з Російської імперії, перервав концерт через хворобу: що з ним трапилося
Баррі Манілов перервав концерт через хворобу

83-річний американський співак Баррі Манілов, відомий хітами Mandy та Copacabana, достроково завершив концерт у Лас-Вегасі (США) після виконання лише двох пісень. Причиною стала хвороба, через який артист також скасував виступ наступного дня.

За словами представників артиста, після концерту 9 жовтня співак знову захворів на бронхіт. Через це йому довелося також скасувати шоу, заплановане на 10 жовтня, пояснюють у People.

Легендарний співак Баррі Манілов, сімʼя якого емігрувала з Російської імперії, перервав концерт через хворобу: що з ним трапилося

Артист виконав лише дві пісні та зник

Глядачі, які були на концерті 9 жовтня, зазначили, що Манілов виконав лише дві композиції, після чого залишив сцену. Його музиканти ще деякий час продовжували грати, а згодом оголосили про завершення концерту.

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У грудні 2025 року співак повідомив, що в нього діагностували рак легенів першої стадії. За його словами, пухлину виявили після тривалого лікування бронхіту, який не минав шість тижнів, а потім повернувся ще на п'ять.

Лікар призначив Манілову додаткове обстеження, яке виявило злоякісну ділянку в лівій легені. Артисту провели операцію з видалення частини органа. На щастя, хворобу вдалося виявити на ранній стадії, коли вона ще не дала метастази.

Легендарний співак Баррі Манілов, сімʼя якого емігрувала з Російської імперії, перервав концерт через хворобу: що з ним трапилося

У грудні 2025 року співак повідомив, що в нього діагностували рак легенів першої стадії

Після лікування Манілов поступово повернувся до концертної діяльності. Улітку 2026 року він провів тур із 29 виступів за 68 днів, однак згодом вирішив зробити перерву. Після повернення до Лас-Вегаса 9 жовтня артист знову зіткнувся з проблемами зі здоров'ям.

Довідка. Баррі Манілов народився 1943 року в Нью-Йорку під ім'ям Баррі Алан Пінкус. Він став одним із найвідоміших американських попвиконавців другої половини XX століття. У його доробку – пісні Mandy, I Write the Songs та Copacabana, а загальні продажі платівок у світі перевищили 75 мільйонів.

Родина музиканта має єврейське коріння. Його дідусь і бабуся по материнській лінії емігрували до США з Російської імперії. Зокрема, дідусь Джозеф Манілов народився 1893 року на території тодішньої імперії, а 1913-го переїхав до Сполучених Штатів.

Водночас не можна виключати, що предки співака походили з території сучасної України. На генеалогічній карті родини Манілова, позначені, зокрема, Львів, Луцьк і Київ. На ній також є населені пункти на території сучасних Білорусі, Латвії, Литви, Польщі та Німеччини.

Легендарний співак Баррі Манілов, сімʼя якого емігрувала з Російської імперії, перервав концерт через хворобу: що з ним трапилося

Предки артиста могли походити з України

Однак ці дані не дають змоги однозначно стверджувати, що родичі Манілова були саме українцями за походженням. На початку XX століття Російська імперія також охоплювала майже усі вище перераховані країни.

Раніше OBOZ.UA писав, що українець у костюмі зубної феї став частиною легендарного гурту Gorillaz, який потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.

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