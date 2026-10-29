Легендарна Сестричка Віка шокувала своїм виглядом після ''зникнення'' на 30 років: майже без волосся, але дуже яскрава. Рідкісні фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Росія зробила ставку на ерзац-ракети, щоб здешевити удари по Україні: які вже використовуються для терору і чим небезпечний "Філін"Росія зробила ставку на ерзац-ракети, щоб здешевити удари по Україні: які вже використовуються для терору і чим небезпечний "Філін"Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріРосія вдарила по залізничному вокзалу в Дніпрі, 13 людей загинули, є поранені: Зеленський відреагував на атаку. Фото і відеоРосія вдарила по залізничному вокзалу в Дніпрі, 13 людей загинули, є поранені: Зеленський відреагував на атаку. Фото і відеоВажкохвора Катерина Тишкевич стала мамою і показала перші фото сина з оригінальним іменемВажкохвора Катерина Тишкевич стала мамою і показала перші фото сина з оригінальним іменемДональд Трамп"Не забувайте, я пройшов тести": Трамп знову назвав себе "дуже розумною людиною з високим IQ". ВідеоОкупанти запустили по Україні 112 дронів, сили ППО збили 97 цілей: наслідки ворожих ударівОкупанти запустили по Україні 112 дронів, сили ППО збили 97 цілей: наслідки ворожих ударівПівденна Корея на тлі погіршення відносин з Україною готується до відновлення співпраці з Росією – FTПівденна Корея на тлі погіршення відносин з Україною готується до відновлення співпраці з Росією – FTОкупанти вдарили по Чернігову: у магазинах сталася пожежа, є загиблі та пораненіОкупанти вдарили по Чернігову: у магазинах сталася пожежа, є загиблі та пораненіРозрахунок вартості електроенергії. ІлюстраціяБорги за комуналку можуть коштувати квартири: з якої суми в Україні дозволяють забирати єдине житло"Білий дім стає на коліна перед Путіним": Обама різко засудив політику Трампа і згадав українців. Відео"Білий дім стає на коліна перед Путіним": Обама різко засудив політику Трампа і згадав українців. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Легендарна Сестричка Віка шокувала своїм виглядом після "зникнення" на 30 років: майже без волосся, але дуже яскрава. Рідкісні фото

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 хв
1,7 т.
Легендарна Сестричка Віка шокувала своїм виглядом після "зникнення" на 30 років: майже без волосся, але дуже яскрава. Рідкісні фото
Легендарна Сестричка Віка шокувала своїм виглядом після "зникнення" на 30 років

Легендарна українська рок-виконавиця Вікторія Врадій, відома як Сестричка Віка, показалася на рідкісних фото після 30 років життя у США. Колишня співачка кардинально змінила імідж: тепер вона носить дуже коротке світле волосся, яскраві окуляри та кольоровий одяг.

Нещодавно артистку відвідала у Лос-Анджелесі Христина Соловій, яка готує кавер на одну з її пісень. Кадрами зустрічі молодша колега поділилася в Instagram.

Легендарна Сестричка Віка шокувала своїм виглядом після ''зникнення'' на 30 років: майже без волосся, але дуже яскрава. Рідкісні фото

Сестричка Віка показалася на рідкісних фото. Джерело: instagram.com/soloviyka

На одному зі знімків Сестричка Віка усміхається в камеру в яскравих окулярах і штанах жовтого кольору. На іншому відео артистки обіймаються під час зустрічі, а згодом трохи співають разом. Соловій також опублікувала архівне фото Врадій, на якому та позує на ґанку в джинсах, джинсовій куртці та з візерунчастою хусткою на шиї.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
15,5 т.
Заслужена артистка Злата Огнєвіч назвала 5 своїх фаворитів серед нових українських артистів
15,5 т.
Заслужена артистка Злата Огнєвіч назвала 5 своїх фаворитів серед нових українських артистів
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
3,9 т.
"Навіщо ділитися?" Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють "великі" гроші в кіно, як голлівудські зірки
3,9 т.
"Навіщо ділитися?" Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють "великі" гроші в кіно, як голлівудські зірки
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
2,4 т.
"Коханка" Путіна Кабаєва змінилася до невпізнанності та сильно схудла: фото зблизька
2,4 т.
"Коханка" Путіна Кабаєва змінилася до невпізнанності та сильно схудла: фото зблизька

"Отак львівська і дрогобицька мавки зустрілися якось на іншому кінці світу – аж у сонячному Лос-Анджелесі. В житті рідко трапляються люди, які, попри зовсім різний досвід, мають стільки спільного, як ми з Вікою", – написала Христина Соловій.

Співачка пояснила, що знайомство з Врадій стало важливою частиною її дослідження української музики 1990-х років. Вона подякувала старшій колезі за довіру, можливість виконати її пісню та відверту розмову. За словами Соловій, артистка не має сторінок у соціальних мережах, тому ця зустріч стала нагодою показати її аудиторії ближче.

Публікація викликала жваву реакцію користувачів. У коментарях українці раділи зустрічі двох виконавиць, згадували творчість Сестрички Віки та дивувалися її теперішньому вигляду.

Легендарна Сестричка Віка шокувала своїм виглядом після ''зникнення'' на 30 років: майже без волосся, але дуже яскрава. Рідкісні фото

Коментарі. Джерело: скриншот

"Вау! Ну це круть! Радію за тебе!"

"Сестричка Віка була крута і наразі є крутою".

"Очманіти, як вона змінилася".

"Дві ікони…"

"Розкажіть більше про цю пані. Хто вона? Дуже цікава, неймовірна".

Легендарна Сестричка Віка шокувала своїм виглядом після ''зникнення'' на 30 років: майже без волосся, але дуже яскрава. Рідкісні фото

Коментарі. Джерело: скриншот

Про несподіване знайомство з Вікторією Врадій Христина Соловій розповідала на початку жовтня. Співачці вдалося зв'язатися з рок-виконавицею завдяки Володимиру Бебешку, який передав їй один із номерів телефону своєї першої дружини.

Соловій зізналася, що довго телефонувала за різними номерами, перш ніж почула голос артистки. Зрештою Врадій погодилася поспілкуватися з молодшою колегою та дозволила їй виконати пісню "Прощай", яку свого часу співала ще у складі гурту "Арніка".

За словами Соловій, Врадій уже близько 30 років живе в Каліфорнії та веде зовсім інший спосіб життя, відійшовши від музичної кар'єри. Особисто познайомитися виконавиці змогли пізніше, коли Христина Соловій отримала нагоду приїхати до США. Саме Сестричка Віка запросила її в гості.

Легендарна Сестричка Віка шокувала своїм виглядом після ''зникнення'' на 30 років: майже без волосся, але дуже яскрава. Рідкісні фото

Врадій уже близько 30 років живе в Каліфорнії. Джерело: instagram.com/soloviyka

Вікторія Врадій стала однією з найяскравіших представниць української рок-сцени кінця 1980-х – початку 1990-х років. Ще в юності вона виступала у складі вокально-інструментального ансамблю "Арніка", а згодом стала солісткою джаз-рокового гурту "Лабіринт".

У 1989 році Врадій перемогла на першому фестивалі "Червона рута" в категорії рок-виконавців. Після цього вона розпочала сольну кар'єру та здобула популярність під сценічним ім'ям Сестричка Віка.

У 1993 році артистка виїхала до США та оселилася в Лос-Анджелесі. Певний час вона продовжувала займатися музикою, однак згодом відійшла від сцени. У різні періоди Врадій працювала у шпиталі, керувала таксі та була менеджеркою.

Схожі теми
Як змінилися зіркизіркимузикаСШАСестричка ВікаСестричка ВікаХристина СоловійХристина Соловій
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!