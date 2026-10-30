Легенда Голлівуду Ерік Робертс показав дружину-красуню з українським корінням і видав істину про війну, яку не всі розуміють

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФінляндія та Норвегія заговорили з Путіним: які можливості та ризики відкриває цей крок для України та Європи. Інтерв’ю з ВеселовськимФінляндія та Норвегія заговорили з Путіним: які можливості та ризики відкриває цей крок для України та Європи. Інтерв’ю з ВеселовськимІлюстрація - паспорти УкраїниУкраїнка кожні два тижні літала в країну ЄС за виплатами: який вирок виніс судУ російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відеоУ російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відеоВтрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували 1590 окупантів та знищили два літаки армії РФ: дані ГенштабуЧи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідьЧи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідьЯк зберегти силу після 50 років: експерти рекомендують одну просту вправуЯк зберегти силу після 50 років: експерти рекомендують одну просту вправуОсновну теорію походження життя на Землі поставили під сумнів: що з нею не такОсновну теорію походження життя на Землі поставили під сумнів: що з нею не такВідбиття повітряної атаки РФРосія здійснила комбіновану атаку на Україну, сили ППО збили 3 ракети і майже сотню БпЛА: наслідки ворожих ударівТри польських міста – у рейтингу найкращих для подорожі від National Geographic: чим цікавіТри польських міста – у рейтингу найкращих для подорожі від National Geographic: чим цікаві
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Легенда Голлівуду Ерік Робертс показав дружину-красуню з українським корінням і видав істину про війну, яку не всі розуміють

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,5 т.
Легенда Голлівуду Ерік Робертс показав дружину-красуню з українським корінням і видав істину про війну, яку не всі розуміють
Ерік Робертс публічно підтримав Україну

Легендарний голлівудський актор Ерік Робертс, дружина якого має українське коріння, публічно заговорив про свою підтримку України. Старший брат Джулії Робертс підкреслив, що кожного дня наш народ має захищати себе від російської агресії, тож йому складно усвідомити, чому в деяких людей у світі досі не "відкрилися очі" на суть кривавої війни.

Окрім того, знаменитість прямо засудив президента США Дональда Трампа, який останнім часом виявляє більш м'яке ставлення до РФ. Свою позицію зірка окреслив в інтерв'ю Михайлу Файнштейну, під час якого показав дружину-красуню.

"Моя дружина має українське коріння, тому я в будь-якому разі на боці України. Але, окрім того, на вас напали. І ось тут я не розумію, чому взагалі виникають якісь труднощі з розумінням цієї війни. Саме той, хто напав, має зупинитися. Ви лише захищаєте себе. Тому мені особливо дивно бачити, як зараз поводиться Америка через Дональда Трампа", – заявив актор.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
14,0 т.
Світ обговорює "трагедію" з "новим" обличчям Дженніфер Лоуренс: чому культова актриса більше не схожа сама на себе. Фото тоді та зараз
14,0 т.
Світ обговорює "трагедію" з "новим" обличчям Дженніфер Лоуренс: чому культова актриса більше не схожа сама на себе. Фото тоді та зараз
Анастасія КакунАнастасія Какун
5,8 т.
Найскандальніша учасниця "Голосу" відповіла на закиди про "куплене" місце в шоу та звинувачення у кумівстві
5,8 т.
Найскандальніша учасниця "Голосу" відповіла на закиди про "куплене" місце в шоу та звинувачення у кумівстві
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
3,0 т.
Брошка за 52 000 та "купецький кафтан кольору запиленого лимона": навколо образу Даші Астафʼєвої на Радіодиктанті розгорілася драма
3,0 т.
Брошка за 52 000 та "купецький кафтан кольору запиленого лимона": навколо образу Даші Астафʼєвої на Радіодиктанті розгорілася драма

Ерік Робертс відверто розчарований політикою США і переконаний, що якби був на місці українців, відчував би це в десять разів сильніше.

Легенда Голлівуду Ерік Робертс показав дружину-красуню з українським корінням і видав істину про війну, яку не всі розуміють

Ерік Робертс висловив свою позицію щодо російсько-української війни. Джерело: instagram.com/ericrobertsactor

Висловлюючи підтримку нашому народу, актор із теплом пригадав про кілька особистих візитів на територію нашої Батьківщини. За словами Робертса, він щиро полюбив українців, а особливо його вразила неймовірна краса жінок.

"Я бував в Україні. Я люблю Київ і люблю українців. Раніше я думав, що моя дружина має неповторний вигляд, поки не приїхав до Києва та не побачив, що там всі мають вигляд, як і моя дружина", – сказав зірка.

Легенда Голлівуду Ерік Робертс показав дружину-красуню з українським корінням і видав істину про війну, яку не всі розуміють

Актор показав дружину з українським корінням. Джерело: Скриншот

Відповідні заяви Еріка Робертса остаточно "розбили" мрії росіян використати його персону для поширення пропаганди. Z-патріоти публікували фейкові відео, де знаменитість нібито критикував українську владу та народ, однак тепер стало очевидно, що він аж ніяк не стоїть на боці РФ.

Що відомо про актора

Ерік Ентоні Робертс народився 18 квітня 1956 року у місті Білоксі, штат Міссісіпі. Зірка зростав у цілковито творчій атмосфері, адже його батько Волтер Робертс був режисером і керівником театральної лабораторії, а мати Бетті Лу – акторкою, тож не дивно, що життя він вирішив пов'язати зі сферою кіно.

На телеекранах Робертс дебютував у віці 5 років, зігравши роль у драмі "Маленькі першопрохідці", яку тато поставив спеціально для нього. Це стало своєрідним способом допомогти юному актору побороти заїкання, адже у нього зникли будь-які проблеми з мовленням, коли він виголошував вивчений текст.

Легенда Голлівуду Ерік Робертс показав дружину-красуню з українським корінням і видав істину про війну, яку не всі розуміють

Ерік Робертс із дитинства грав у кінопроєктах

Серйозно розвивати кар'єру Ерік Робертс почав у 1976 році. Тоді він знявся у серіалі "Інший світ", який хоча й не здобув широкої популярності, привернув до нього увагу публіки. Після цього актор почав з'являтися у більш успішних проєктах, як от "Король циган", "Зірка Плейбоя", "Повільний вогонь", "Червоний, як кров", "Вільне падіння", "Інтоксикація" та інших.

Раніше OBOZ.UA розповів, що зірка "Гри престолів" зробив першу заяву після ночі в метро та показав усьому світу, як живуть українці.

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесуакторвідеофотографії
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!