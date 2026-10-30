Легенда Голлівуду Ерік Робертс показав дружину-красуню з українським корінням і видав істину про війну, яку не всі розуміють

Легендарний голлівудський актор Ерік Робертс, дружина якого має українське коріння, публічно заговорив про свою підтримку України. Старший брат Джулії Робертс підкреслив, що кожного дня наш народ має захищати себе від російської агресії, тож йому складно усвідомити, чому в деяких людей у світі досі не "відкрилися очі" на суть кривавої війни.

Відео дня

Окрім того, знаменитість прямо засудив президента США Дональда Трампа, який останнім часом виявляє більш м'яке ставлення до РФ. Свою позицію зірка окреслив в інтерв'ю Михайлу Файнштейну, під час якого показав дружину-красуню.

"Моя дружина має українське коріння, тому я в будь-якому разі на боці України. Але, окрім того, на вас напали. І ось тут я не розумію, чому взагалі виникають якісь труднощі з розумінням цієї війни. Саме той, хто напав, має зупинитися. Ви лише захищаєте себе. Тому мені особливо дивно бачити, як зараз поводиться Америка через Дональда Трампа", – заявив актор.

Ерік Робертс відверто розчарований політикою США і переконаний, що якби був на місці українців, відчував би це в десять разів сильніше.

Висловлюючи підтримку нашому народу, актор із теплом пригадав про кілька особистих візитів на територію нашої Батьківщини. За словами Робертса, він щиро полюбив українців, а особливо його вразила неймовірна краса жінок.

РЕКЛАМА

"Я бував в Україні. Я люблю Київ і люблю українців. Раніше я думав, що моя дружина має неповторний вигляд, поки не приїхав до Києва та не побачив, що там всі мають вигляд, як і моя дружина", – сказав зірка.

Відповідні заяви Еріка Робертса остаточно "розбили" мрії росіян використати його персону для поширення пропаганди. Z-патріоти публікували фейкові відео, де знаменитість нібито критикував українську владу та народ, однак тепер стало очевидно, що він аж ніяк не стоїть на боці РФ.

Головні історії дня

Що відомо про актора

Ерік Ентоні Робертс народився 18 квітня 1956 року у місті Білоксі, штат Міссісіпі. Зірка зростав у цілковито творчій атмосфері, адже його батько Волтер Робертс був режисером і керівником театральної лабораторії, а мати Бетті Лу – акторкою, тож не дивно, що життя він вирішив пов'язати зі сферою кіно.

На телеекранах Робертс дебютував у віці 5 років, зігравши роль у драмі "Маленькі першопрохідці", яку тато поставив спеціально для нього. Це стало своєрідним способом допомогти юному актору побороти заїкання, адже у нього зникли будь-які проблеми з мовленням, коли він виголошував вивчений текст.

РЕКЛАМА

Серйозно розвивати кар'єру Ерік Робертс почав у 1976 році. Тоді він знявся у серіалі "Інший світ", який хоча й не здобув широкої популярності, привернув до нього увагу публіки. Після цього актор почав з'являтися у більш успішних проєктах, як от "Король циган", "Зірка Плейбоя", "Повільний вогонь", "Червоний, як кров", "Вільне падіння", "Інтоксикація" та інших.

Раніше OBOZ.UA розповів, що зірка "Гри престолів" зробив першу заяву після ночі в метро та показав усьому світу, як живуть українці.