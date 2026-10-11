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Ледь не загинув під час стрілянини в Одесі: переможець "Зважених та щасливих" показав наслідки поранення. Відео

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
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Ледь не загинув під час стрілянини в Одесі: переможець "Зважених та щасливих" показав наслідки поранення. Відео
Переможець "Зважених та щасливих" показав наслідки поранення після стрілянини в Одесі

Переможець 10-го сезону шоу "Зважені та щасливі" В’ячеслав Грабовий, який пережив смертельну стрілянину в Одесі та втратив у ній батьків і рідного брата, показав, який вигляд має його поранена нога. Чоловік уже понад місяць перебуває в лікарні, проте намагається не втрачати оптимізму й навіть жартує на камеру.

В InstaStories Грабовий опублікував відео після перев’язки, сидячи у кріслі колісному. На кадрах видно його перебинтовану ногу, а сам він розповідає, що вирішив вибратися випити кави.

Після цього Грабовий із усмішкою звернувся до знайомого, щоб той допоміг йому визначитися, чи варто голитися.

Нагадаємо, наприкінці серпня В’ячеслав Грабовий постраждав під час стрілянини в Одесі, яка забрала життя його батьків і рідного брата. Про трагедію першою повідомила тренерка "Зважених та щасливих" Марина Боржемська. Вона розповіла, що чоловік перебуває в лікарні, та закликала небайдужих допомогти йому пережити цей складний період. Також тренерка оголосила збір коштів на поховання загиблих родичів та інші необхідні витрати.

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Ледь не загинув під час стрілянини в Одесі: переможець ''Зважених та щасливих'' показав наслідки поранення. Відео

Чоловік показав поранену ногу. Джерело: скриншот

Згодом Грабовий сам вийшов на зв’язок із лікарні. Він подякував усім, хто надсилав йому повідомлення зі словами підтримки, та зізнався, що переживає непростий період.

"На жаль, ситуація в житті, м’яко кажучи, не найкраща, але я тримаюся. Мої друзі, сім’я, підписники – ви моя сила. Вийду на зв’язок, як тільки буду готовий. Люблю вас", – написав переможець шоу.

Ледь не загинув під час стрілянини в Одесі: переможець ''Зважених та щасливих'' показав наслідки поранення. Відео

Грабовий не втраачає оптимізму. Джерело: скриншот

Стрілянина сталася ввечері 29 серпня в Одесі. За даними правоохоронців, 50-річний чоловік застосував мисливську рушницю в одному з багатоквартирних будинків. Унаслідок трагедії двоє людей загинули, ще один чоловік (мова про В'ячеслава Грабового) дістав поранення та потрапив до лікарні. Після стрілянини нападник забарикадувався у квартирі, а згодом наклав на себе руки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 137-кілограмовий посадовець взяв участь у "Зважених та щасливих" і розповів важку історію, як став батьком-одинаком.

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