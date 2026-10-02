Кинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУ

Режисер Андрій Дончик привідкрив завісу життя актора Анатолія Пашиніна, який тривалий час працював на російському кіноринку, а після початку війни долучився до лав Збройних Сил України. З'ясувалося, що зірка серіалу "Украдене щастя", який останні кілька років зовсім не з'являється в інформаційному просторі, кардинально змінив сферу діяльності, поставивши на перше місце саме військову справу.

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Як розповів Дончик в коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром", певний період Пашинін навіть проходив службу в 12-тій бригаді спеціального призначення "Азов", однак чи залишається він досі там, режисеру невідомо. Кінодіяч наголосив, що для нього позиція актора не була несподіванкою, адже ще за часів роботи над "Украденим щастям" він бачив його проукраїнське налаштування.

"Він тоді підкорив мене тим, що гарно говорив українською. Хоча він, починаючи зі школи фактично, поїхав до Росії і там багато знімався, але зберіг нормальну українську. Після серіалу та з початком військових дій він втік звідти. Він служив в "Азові", був долучений до війська", – розповів режисер.

Андрій Дончик особисто не бачив Анатолія Пашиніна вже близько трьох років. За словами режисера, певний період вони підтримували зв'язок, адже актор звертався до нього, пропонувавши кілька сценаріїв, але пізніше "зник" з поля зору.

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"З ним все нормально. Я не знаю, чи продовжує він службу. Звісно, в нього сталися серйозні зміни в житті. Він там (у Росії. – Ред.) мав професію, якісь заробітки, а тут залишився фактично без роботи і без якихось засобів до існування. Його армія фактично годувала. Він змінив акторську професію на військову", – зазначив Дончик.

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Що відомо про актора

Анатолій Пашинін народився 15 вересня 1978 року в місті Світловодськ, що на Кіровоградщині. Дитинство він провів у Запоріжжі, а з часом переїхав до Москви. В Росії Пашинін здобув акторську освіту і почав зніматися в кінопроєктах, як от "Левова частка", "Ми з майбутнього", "Коли розтанув сніг", "Адмірал" та інших.

У 2014 році артист повернувся до України та підтримав Революцію Гідності. Коли російські окупанти вторглися на територію Донбасу, він добровольцем став на захист рідної країни в складі Української добровольчої армії.

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У лютому 2022 року Анатолій Пашинін публічно звернувся до білорусів із проханням не відправляти своїх дітей на війну в Україну. Актор прямо заявив, що всіх, хто вирішить вбивати українців, чекатиме трагічний фінал – вони "проростуть тут поганим полином та іншим будяком, відкриють дорогу месникам". Незадовго після цього він зник із радарів.

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