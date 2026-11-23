Американський режисер Квентін Тарантіно втретє став батьком. У 63-річного творця "Кримінального чтива" та його 43-річної дружини Даніелли Пік народився син. Для подружжя це вже третя спільна дитина за шість років шлюбу.

Відео дня

Радісну звістку підтвердив People представник режисера. Подружжя повідомило, що надзвичайно щасливе з появою на світ хлопчика. Ім'я новонародженого та інші подробиці поповнення родини наразі не розголошують.

Квентін та Даніелла вже виховують двох дітей: шестирічного сина Лео та чотирирічну доньку Адріану. Первісток пари народився в лютому 2020 року, а в липні 2022-го в них з'явилася дівчинка. Тепер сім'я знову поповнилася хлопчиком.

Історія стосунків Тарантіно та його обраниці почалася ще 2009 року. Тоді режисер приїхав до Ізраїлю, щоб представити свій фільм "Безславні виродки", і познайомився з Даніеллою Пік. Однак романтика між ними зав'язалася не одразу: після кількох років спілкування пара розійшлася, а згодом возз'єдналася приблизно у 2016 році.

Влітку 2017-го закохані заручилися, а 28 листопада 2018 року зіграли весілля на камерній церемонії у своєму будинку в Лос-Анджелесі. На той момент режисерові було 55 років, а його обраниці – 35.

РЕКЛАМА

Даніелла Пік – співачка та модель, яка також пробувала себе в акторстві. Вона є донькою відомого в Ізраїлі музиканта Свіки Піка. На початку 2000-х Даніелла виступала разом із сестрою Шароною в музичному дуеті The Pick Sisters, а після його розпаду продовжила сольну кар'єру. Також жінка з'явилася в невеликій ролі у фільмі свого чоловіка "Одного разу в Голлівуді" (2019).

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що "найкрасивіша жінка світу" таємно народила третю дитину та вперше вийшла з нею в світ.