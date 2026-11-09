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Культурна "еліта" РФ втратила ще одного пропагандиста: лікарі звинуватили в цьому "стрес" і "нерви"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
1,8 т.
Культурна "еліта" РФ втратила ще одного пропагандиста: лікарі звинуватили в цьому "стрес" і "нерви"
Культурна "еліта" РФ втратила ще одного пропагандиста

Російська культурна "еліта" втратила ще одного представника, який встиг долучитися до патріотичного виховання за кремлівськими методичками. У віці 55 років помер оперний співак, актор і радіоведучий Олександр Водоп'янов-Танненберг. Причину смерті родичі пояснили відмовою нирок, яку лікарі нібито пов'язали зі стресом.

За словами родички артиста в коментарі росмедіа, у чоловіка відмовили нирки, а медики заявили, що це сталося через нервове напруження. "Відмовили нирки. Причому, як підтвердили лікарі, на нервовому ґрунті, на ґрунті стресу", – заявила вона.

Культурна ''еліта'' РФ втратила ще одного пропагандиста: лікарі звинуватили в цьому ''стрес'' і ''нерви''

Причину смерті родичі пояснили відмовою нирок, яку лікарі нібито пов'язали зі стресом. Джерело: росмедіа

У Росії, де пропагандисти роками розповідають про велич, непохитність духу та готовність до будь-яких випробувань, виявляється, не всі витримують навіть нервового напруження. Щоправда, родичка не уточнила, що саме стало причиною такого стресу.

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Артиста вирішили кремувати. Його прах планують поховати на цвинтарі під Москвою поруч із могилою бабусі.

Водоп'янов був не лише співаком, а й учасником заходів із виразним кремлівським присмаком. Зокрема, він долучався до проєкту актора Василя Ланового "Дякуємо за пам'ять, нащадки", створеного 2014 року – у рік російського вторгнення в Україну. Акція мала на меті "патріотичне" виховання молоді та збереження пам'яті про перемогу в Другій світовій війні, а проводилася, зокрема, за підтримки Міністерства оборони РФ і руху "Безсмертний полк".

Культурна ''еліта'' РФ втратила ще одного пропагандиста: лікарі звинуватили в цьому ''стрес'' і ''нерви''

Його прах планують поховати на цвинтарі під Москвою поруч із могилою бабусі. Джерело: росмедіа

У червні 2019 року Водоп'янов також брав участь у творчому вечорі Ланового в межах фестивалю "Боспорські агони", присвяченого Дню Росії. Сам Лановий був настільки відданим російським державним ідеалам, що 2019 року Путін нагородив його званням Героя Праці РФ. Тож компанія для музиканта підібралася відповідна.

Також Водоп'янов виступав на концертах в Управлінні справами президента Росії та співпрацював із державними культурними установами.

Культурна ''еліта'' РФ втратила ще одного пропагандиста: лікарі звинуватили в цьому ''стрес'' і ''нерви''

Водоп'янов співпрацював із державними культурними установами. Джерело: росмедіа

Окреме місце в його кар'єрі посідало "Італійське радіо" – інтернет-проєкт, який він заснував разом із Валерією Давидовою 2015 року. Станція транслювала італійську музику різних жанрів – від опери до сучасної естради.

Раніше OBOZ.UA писав, як поїздка Київ-Москва стала фатальною для відомого кінодіяча, якого звинуватили в "держзраді".

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