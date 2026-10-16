Крісті Пономар, яка підкорила світові подіуми, таємно вийшла заміж: хто став обранцем моделі. Фото

Українська модель Крісті Пономар, яка підкорила світові подіуми Givenchy, Lanvin, Valentino, Raf Simons, Acne Studios та Saint Laurent, повідомила про одруження. Вона показала скромні фото з дому, а також поділилася скриншотом із застосунку "Дія", який підтверджує реєстрацію шлюбу. Водночас розкривати особу свого обранця вона не поспішає.

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Для особливої події Пономар обрала лаконічну сукню в білизняному стилі та ніжний макіяж. Саме в цьому вбранні модель позувала на опублікованих в Instagram світлинах, назвавши його весільним.

Христина також показала повідомлення в "Дії", яке засвідчує, що шлюб зареєстровано. У ньому йдеться: "Вітаємо та радіємо! Протягом трьох робочих днів свідоцтво про шлюб буде надіслано за вказаною адресою".

Отже, пара оформила стосунки онлайн, без традиційного відвідування РАЦСу.

Хто саме став чоловіком української моделі, наразі невідомо. Пономар не називає його імені та не показує обличчя коханого, залишаючи подробиці особистого життя поза увагою публіки.

Водночас дещо про свої стосунки вона раніше розповідала в інтерв'ю OBOZ.UA. Пономар зізналася, що познайомилася з майбутнім чоловіком дуже давно завдяки спільній подрузі. Також модель розповіла про його дитину, яка живе разом із ними.

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За словами Христини, їй вдалося налагодити теплі стосунки з дитиною коханого. Зокрема, вона допомагає їй з англійською мовою, адже через труднощі зі шкільною освітою знання дещо погіршилися.

"З чоловіком ми познайомилися дуже давно завдяки спільній подрузі. Його дитина прийняла мене прекрасно, вона живе з нами. Ми займаємося з нею англійською, тому що виникли певні проблеми з шкільною освітою – знання трохи просіли, тож я допомагаю. Заодно вчуся бути вчителькою, і в мене добре виходить. Я завжди легко знаходжу спільну мову з дітьми, вони мене люблять", – поділилася модель.

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Пономар також розповіла, що спочатку усвідомлювала можливі труднощі у стосунках із дитиною чоловіка. Вона розуміла, що поява нової людини в родині могла викликати ревнощі, однак, за її словами, їм вдалося побудувати хороші взаємини без проблем.

"Хоча я розуміла, що проблеми могли б виникнути, адже "якась чужа жінка хоче забрати тата". Проте ми впоралися!" – зазначила Крісті.

Нагадаємо, Крісті Пономар – українська модель, яка працювала з відомими світовими модними брендами та брала участь у показах на міжнародних подіумах.

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