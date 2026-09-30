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Країна, яка має одну з найгірших історій на Євробаченні, не візьме участі в конкурсі 2027 року: причина

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
icon 2,0 т.
Країна, яка має одну з найгірших історій на Євробаченні, не візьме участі в конкурсі 2027 року: причина
Країна, яка ніколи не перемагала на Євробаченні, відмовилася від участі в шоу
Джерело: instagram.com/eurovision

Серед країн-учасниць пісенного конкурсу Євробачення 2027, найімовірніше, не буде Чехії. Суспільний мовник держави Česká televize планує відмовитися від появи на грандіозному шоу через необхідність скоротити витрати.

За даними видання Aktuálně.cz, у 2027 році компанія хоче заощадити 350 мільйонів крон (близько 730 507 762 грн). Очікується, що це призведе до скорочення персоналу та закриття деяких програм. 

Країна, яка має одну з найгірших історій на Євробаченні, не візьме участі в конкурсі 2027 року: причина

Чехія, найімовірніше, на візьме участь у Євробаченні 2027

Джерело: instagram.com/esc_news_

Як зазначав генеральний директор Česká televize Гінек Хударек, головним завданням його роботи як керівника є підготувати компанію до невизначеності щодо подальшого фінансування, не допускаючи різкого скорочення обсягу суспільного мовлення. Aktuálně.cz з'ясувало, що через це з ефіру можуть зникнути програма про розслідування злочинів, кілька проєктів для дітей, а також цілодобовий випуск новин на каналі ČT24, що транслюються з Брно та Острави.

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Країна, яка має одну з найгірших історій на Євробаченні, не візьме участі в конкурсі 2027 року: причина

У 2026 році на конкурсі країну представив Daniel Zizka

Джерело: Скриншот

Скорочення, ймовірно, торкнеться і Євробачення. Наразі мовник не робив офіційних заяв щодо відмови від участі в конкурсі, однак, джерела Aktuálně.cz вважають, що це буде найбільш вірогідним сценарієм.

Зауважимо, що Чехія дебютувала на Євробаченні в 2007 році. Історія участі країни в грандіозному музичному шоу є однією з найгірших, адже вона жодного разу не здобували перемогу, а найкращим результатом залишається шосте місце. Цю сходинку в 2018 році державі приніс Міколаш Йозеф із треком Lie to Me.

Одним із найпровальніших років для Чехії на Євробаченні став 2009. Тоді хіп-хоп гурт Gipsy.cz виступив у першому півфіналі з композицією Aven Romale та не отримав жодного балу. Після поразки країна не з'являлася на пісенному конкурсі до 2014 року.

Раніше OBOZ.UA розповів, що країна, яка найчастіше перемагала на Євробаченні, відмовилася від участі. Таке рішення ухвалив місцевий мовник, пославшись на війну в секторі Гази та толерантність конкурсу до Ізраїлю.

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