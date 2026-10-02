Костюм, який не бачили 25 років: куди зник легендарний образ ''провідниці'' Вєрки Сердючки та якій частині тіла Андрія Данилка заздрили всі дівчата

2 жовтня народному артисту України Андрію Данилку виповнилося 53 роки. Він став одним із найяскравіших представників вітчизняного шоу-бізнесу завдяки образу Вєрки Сердючки, однак що цікаво, на початку кар'єри його епатажне сценічне амплуа було кардинально інакшим. Раніше знаменитість поставав перед публікою не в звичному нині костюмі з національними мотивами та зіркою на голові, а у вигляді "провідниці".

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Свого часу Андрій Данилко по частинках збирав легендарний образ, запозичуючи речі в різних людей, проте після зміни сценічного іміджу не бачив його протягом років, хоча той і зберігся. Детальніше про долю культового костюму читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Як розповідві Андрій Данилко в подкасті Василю Байдаку, для створення образу "провідниці" Вєрки Сердючки він взяв картату спідницю своєї мами, а от піджак "випросив" безпосередньо в працівників залізниці. Тоді для шоумена було важливо, аби на його одязі були відповідні шеврони, і йому вдалося отримати жакет, який вже був доволі заношеним.

Наразі зірка не зберігає цей образ у себе вдома, але знає, де він є: "Цей костюм зберігся. Він висить у першій квартирі, в якій я жив. Я його не бачив років 25 точно".

Що цікаво, коли Андрій Данилко з'являвся на публіці в образі "провідниці", нерідко стикався із заздрощами з боку дівчат. Справа в тому, що спідниця оголювала довгі ноги артиста, які хотілося б мати і їм.

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"Всі дівчата казали: "Які в нього красиві довгі ноги". Мені загалом казали, що я дуже високий. Я був худим, а плюс ще підбори. Стояла дівчина в довгій спідниці, а в неї ноги "колесом", і казала: "От нащо хлопцю такі ноги?", – пригадав артист.

Як зауважив знаменитість, кумедна історія стояла й за створенням грудей його "провідниці". Спершу під сорочку засовували светри, а потім – надуті презервативи. Щоправда, засоби контрацепції були досить ненадійним елементом образу, адже могли лопнути просто на очах людей.

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Раніше OBOZ.UA розповів, що стало відомо, чому Андрій Данилко ніколи не дивиться фільми та серіали зі своєю участю.

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