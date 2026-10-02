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Костюм, який не бачили 25 років: куди зник легендарний образ "провідниці" Вєрки Сердючки та якій частині тіла Андрія Данилка заздрили всі дівчата

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
icon 2,4 т.
Костюм, який не бачили 25 років: куди зник легендарний образ "провідниці" Вєрки Сердючки та якій частині тіла Андрія Данилка заздрили всі дівчата
Андрію Данилку виповнилося 53 роки

2 жовтня народному артисту України Андрію Данилку виповнилося 53 роки. Він став одним із найяскравіших представників вітчизняного шоу-бізнесу завдяки образу Вєрки Сердючки, однак що цікаво, на початку кар'єри його епатажне сценічне амплуа було кардинально інакшим. Раніше знаменитість поставав перед публікою не в звичному нині костюмі з національними мотивами та зіркою на голові, а у вигляді "провідниці". 

Свого часу Андрій Данилко по частинках збирав легендарний образ, запозичуючи речі в різних людей, проте після зміни сценічного іміджу не бачив його протягом років, хоча той і зберігся. Детальніше про долю культового костюму читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Костюм, який не бачили 25 років: куди зник легендарний образ ''провідниці'' Вєрки Сердючки та якій частині тіла Андрія Данилка заздрили всі дівчата

Образ "провідниці" Вєрки Сердючки зберігається у першій квартирі, де жив Андрій Данилко

Джерело: Скриншот

Як розповідві Андрій Данилко в подкасті Василю Байдаку, для створення образу "провідниці" Вєрки Сердючки він взяв картату спідницю своєї мами, а от піджак "випросив" безпосередньо в працівників залізниці. Тоді для шоумена було важливо, аби на його одязі були відповідні шеврони, і йому вдалося отримати жакет, який вже був доволі заношеним.

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Наразі зірка не зберігає цей образ у себе вдома, але знає, де він є: "Цей костюм зберігся. Він висить у першій квартирі, в якій я жив. Я його не бачив років 25 точно".

Костюм, який не бачили 25 років: куди зник легендарний образ ''провідниці'' Вєрки Сердючки та якій частині тіла Андрія Данилка заздрили всі дівчата

Данилко використав в образі реальний піджак провідниці

Джерело: Скриншот

Що цікаво, коли Андрій Данилко з'являвся на публіці в образі "провідниці", нерідко стикався із заздрощами з боку дівчат. Справа в тому, що спідниця оголювала довгі ноги артиста, які хотілося б мати і їм.

"Всі дівчата казали: "Які в нього красиві довгі ноги". Мені загалом казали, що я дуже високий. Я був худим, а плюс ще підбори. Стояла дівчина в довгій спідниці, а в неї ноги "колесом", і казала: "От нащо хлопцю такі ноги?", – пригадав артист.

Костюм, який не бачили 25 років: куди зник легендарний образ ''провідниці'' Вєрки Сердючки та якій частині тіла Андрія Данилка заздрили всі дівчата

Дівчата заздрили довгим ногам артиста

Джерело: Скриншот

Як зауважив знаменитість, кумедна історія стояла й за створенням грудей його "провідниці". Спершу під сорочку засовували светри, а потім – надуті презервативи. Щоправда, засоби контрацепції були досить ненадійним елементом образу, адже могли лопнути просто на очах людей.

Раніше OBOZ.UA розповів, що стало відомо, чому Андрій Данилко ніколи не дивиться фільми та серіали зі своєю участю.

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