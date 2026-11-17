У королівській родині Великої Британії не залишили поза увагою гучну новину про те, що актор Роберт Паттінсон стане новим Джеймсом Бондом. Їх Величності, які мають особливий зв'язок із "бондіаною", публічно привітали зірку з отриманням ролі культового агента 007.

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Реакцію на оновлення акторського складу легендарної кінофраншизи оприлюднили на офіційній сторінці короля Чарльза III та королеви Камілли в X. Допис доповнили світлиною Паттінсона в образі "британського шпигуна".

"Ласкаво просимо до секретної служби Його Величності, містере Бонд", – лаконічно написали монархи.

Варто зауважити, що члени британської королівської родини неодноразово демонстрували позитивне ставлення до культового франшизи за 60 років її існування. Монархи відвідували прем'єри стрічок та навіть бували на знімальних майданчиках.

Так, наприклад, у 1967 році королева Єлизавета II завітала на першопоказ картини "Живеш тільки двічі", під час якого зустрілася із першим виконавцем ролі агента 007 – Шоном Коннері. Вона також тепло ставилася до акторів, які пізніше перевтілювалися на Джеймса Бонда на екранах: Пірса Броснана та Деніела Крейга.

Принцеса Діана з Чарльзом III – тоді ще принцом Уельським – зі свого боку були гостями на прем'єрах фільмів "Тільки для ваших очей" та "Вид на вбивство". Таку собі родинну традицію продовжили і їхні сини. У 2008 році принци Вільям та Гаррі відвідали прем'єру картини "Квант милосердя". У 2021-му королівська родина завітала на першопоказ стрічки "007: Не час помирати".

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Проте найпам'ятніший момент, який підсвітив зв'язок британської монархії з "бондіаною", відбувся у 2012 році. Під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Лондоні королева Єлизавета II з'явилася у невеликому ролику разом із Деніелом Крейгом. На відео глядачі побачили, як Її Величність та Джеймс Бонд сідали у вертоліт. За мить над стадіоном з'явився справжній літальний апарат, з якого вистрибнули каскадери в образах монархині та агента 007 із парашутами. Коли дублер Єлизавети II приземлився, вона зайняла своє місце під гучні оплески.

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"Тоді я запитала, чи хотіла б Її Величність мати репліку у ролику. Без жодних вагань королева відповіла: "Звісно, я маю щось сказати. Зрештою, він же прийде мене рятувати". Я запитала, чи хотіла б вона сказати: "Добрий вечір, Джеймсе" або "Добрий вечір, містере Бонд", і вона обрала другий варіант, адже добре знала фільми про Бонда. За кілька хвилин я повідомила режисеру Денні Бойлу гарну новину. Здається, він мало не впав зі стільця, коли почув, що єдина умова королеви – можливість вимовити цю культову фразу", – описала помічниця королеви її реакцію на пропозицію стати зіркою відео.

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Як раніше писав OBOZ.UA, ім'я нового Джеймса Бонда офіційно оголосили 16 листопада. Роберт Паттінсон перебере естафету від свого попередника Деніела Крейга, який востаннє з'явився на екранах у ролі агента 007 в стрічці "Не час помирати" (2021).

"Джеймс Бонд – один із найлегендарніших персонажів у кінематографі, і отримати можливість зіграти агента 007 – це честь усього життя", – поділився емоціями Паттінсон, – "Сказати, що ця роль – здійснення мрії, було б применшенням. Я не можу бути більш схвильованим через цю співпрацю та майбутню роботу з такою чудовою командою".