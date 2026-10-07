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Концерти "захисника" російської мови Фелікса Редьки скасували в трьох містах України: у мережі здійнявся скандал

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read5 хв
icon 1,3 т.
Концерти "захисника" російської мови Фелікса Редьки скасували в трьох містах України: у мережі здійнявся скандал
Фелікс Редька потрапив у скандал. Джерело: Скриншот

Стендап-комік Фелікс Редька опинився в епіцентрі гучного скандалу. Концерти гумориста скасували одразу в трьох містах України через доволі суперечливі публічні висловлення, зокрема, на захист російської мови, що викликало неоднозначну реакцію в мережі.

Деякі люди цілком погодилися із рішенням організаторів розірвати домовленості з Редькою щодо виступів, пригадавши його минулі "гріхи", тоді як інші навпаки стали на захист стендапера, мовляв, у "забороні" його творчості немає жодного сенсу. Деталі скандалу розповість OBOZ.UA.

Концерти ''захисника'' російської мови Фелікса Редьки скасували в трьох містах України: у мережі здійнявся скандал

Концерти Фелікса Редьки почали скасовувати через його публічні висловлення. Джерело: instagram.com/felix.redka

Перші проблеми виникли у Фелікса Редьки з концертом у Львові. Комік мав виступити в місті у рамках свого туру "Одіссея" 29 жовтня, але зрештою цього так і не станеться. Активіст Тарас Хавунка звернув увагу на те, що раніше стендапер захищав батьків, які продовжують спілкуватися із дітьми російською, критикував знесення пам'ятника Михайлу Булгакову та загалом "висміював українську деколонізацію".

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Зважаючи на перераховані факти, він назвав недоречним проведення концерту Фелікса Редьки в Центрі Довженка. Цей допис не залишився поза увагою представників закладу культури, тож вони оголосили про скасування виступу коміка.

Концерти ''захисника'' російської мови Фелікса Редьки скасували в трьох містах України: у мережі здійнявся скандал

Проблеми з виступами коміка почалися зі Львова. Джерело: Скриншот

Згодом ідентична доля спіткала концерти Фелікса Редьки ще в двох містах. Як повідомив гуморист, у Хмельницькому скасування шоу йому пояснили "зламаною апаратурою", а в Івано-Франківську несподівано згадали про його "погляди".

Концерти ''захисника'' російської мови Фелікса Редьки скасували в трьох містах України: у мережі здійнявся скандал

Виступи коміка скасували у Львові, Хмельницькому та Івано-Франківську. Джерело: instagram.com/felix.redka

Реакція мережі

Тенденція до скасування стендап-виступів Редьки стала "гарячою" темою для обговорення. Так, наприклад, актор Євген Янович вирішив публічно стати на захист коміка. Знаменитість зробив доволі розлогий допис на платформі Threads, де порівняв Фелікса Редьку із видатним письменником та кінематографістом Олександром Довженком.

Янович заговорив про неоднозначність постаті кінодраматурга, який з одного боку вважався українським націоналістом, а з іншого – жив у Москві. Зрештою він звів свій обширний текст до ситуації із виступами Редьки.

"У приватних розмовах я часто говорю про те, що нам треба шукати взаєморозуміння, а не причини цькувати своїх. Часто в цих розмовах згадую саме Фелікса. Багато хто з цим не погоджується. Проте, це моя думка. Я не погоджуюся з усіма поглядами Фелікса. Але я вважаю, що він створює купу українського в Україні. Це особисто мені найголовніше. І скасування його концерту у Львові – це не ок", – написав артист.

Концерти ''захисника'' російської мови Фелікса Редьки скасували в трьох містах України: у мережі здійнявся скандал

Янович став на захист Редьки. Джерело: Скриншот

Дехто з користувачів мережі висловив незгоду зі скасуванням концертів Редьки, посилаючись на те, що він переказує зібрані з виступів гроші на підтримку воїнів ЗСУ.

Однак таку позицію розділила досить невелика кількість юзерів. Навпаки, більшість людей дорікнули Яновичу через рішення порівняти Олександра Довженка із "захисником" російської мови, а деякі львів'яни наголосили: раді, що не побачать "ватника" у своєму місті.

Юзери згадали, що свою репутацію у Львові Фелікс Редька нібито зіпсував ще у 2023 році. Тоді стендапер говорив, що йому, як уродженцю Сум, складно переходити з російською на українську мову, адже він навіть зростав на піснях артиста із РФ Богдана Титомира. Як підкреслили у мережі, Редька, на жаль, не усвідомлює, що Росія прикриває геноцид вкидами про культуру, а заяви коміка про "свободу слова" просто покривають провокаційні вислови.

"Є правило, що ти не жартуєш гостро про те, чого не розумієш або до чого не маєш відношення. Якщо ти ріс і виховувався на піснях Титомира, будь собою. Мовне питання можна розкрити більш тонко та з розумінням. Друге питання – коміки часто підміняють справжні жарти провокаціями. І в розумінні багатьох, як і моєму, просто несуть х*йню, прикриваючись сотнями тисяч підписників", – йдеться у дописі.

Концерти ''захисника'' російської мови Фелікса Редьки скасували в трьох містах України: у мережі здійнявся скандал

Стендапер нарвався на критику в мережі. Джерело: Скриншот

До критики Фелікса Редьки доєдналися й інші юзери:

"Краса. Франківськ, Хмельницький, Львів завжди робили правильний вибір. Час іншим містам приєднатись. Ну і окремо радію як горить ж*па у малоросів і "вати".

"Псевдоісторичні подкасти. Сказати, що українську мову ніколи не забороняли, міг або ідіот, або москвофіл (Редька другий)".

"Не може існувати одночасно: я люблю російську мову та творчість, і створення української культури. Не в сьогоденні".

Концерти ''захисника'' російської мови Фелікса Редьки скасували в трьох містах України: у мережі здійнявся скандал

Немало юзерів підтримали скасування концертів Редьки. Джерело: Скриншот

Як раніше писав OBOZ.UA, це не перший скандал, де фігурує Фелікс Рдька. У 2025 році військовий Дмитро Кухарчук закликав Служби безпеки України звернути увагу на діяльність коміка після того, як він обізвав лайливим словом Володимира Великого під час свого виступу.

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