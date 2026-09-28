Режисер Семен Горов розповів, що його донька Стася Ровінська після розлучення з чоловіком Ярославом Ровінським планує приїхати в Україну, однак наразі повертатися на постійне проживання не збирається. Телеведуча та дочка пропагандистки Сніжани Єгорової продовжує будувати кар’єру в Нью-Йорку, де після початку повномасштабної війни оселилася разом із родиною.

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Про це Горов розповів в інтерв'ю "Ранку у великому місті". Він зізнався, що сумує за донькою та трьома онуками, адже після їхнього виїзду до США на початку повномасштабного вторгнення вони не можуть зустрітися наживо.

"Я скучаю, звичайно, і вони по Україні, і ми не бачилися наживо з початку 2022 року, але намагаємося спілкуватися, зідзвонюватися. Є плани приїхати в Україну, а там вже буде видно. Поки в неї кар’єра в Америці, в Нью-Йорку", – сказав Горов.

Зараз Ровінська виховує трьох дітей у США та продовжує там працювати. У травні 2026 року вона повідомила про розлучення з режисером Ярославом Ровінським після 13 років шлюбу. Подружжя виїхало з України після початку повномасштабної війни.

Горов також прокоментував розрив доньки, однак не став розкривати подробиці її особистого життя. За словами режисера, про проблеми в шлюбі він не хотів би публічно розповідати, оскільки це насамперед історія самої колишньої пари.

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"Я би не хотів коментувати це, бо це краще заитати у них. Таке буває, на жаль. Звичайно, ніхто не радий від цього", – зазначив він.

Раніше Семен Горов говорив в інтерв'ю OBOZ.UA, що підтримує доньку після розлучення та не має наміру публічно аналізувати причини розриву. Водночас він називав свого колишнього зятя Ярослава Ровінського хорошим батьком.

"Вибачте, можна не буду говорити на цю тему? Я не знаю, що сказати... Хочу лише сказати, що це сумно і боляче. Але я завжди підтримував Стасю і підтримуватиму в будь-яких рішеннях. І так само можу сказати, що Ярослав – чудовий батько", – казав Горов.

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