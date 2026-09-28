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Колишній чоловік путіністки Сніжани Єгорової розсекретив, чи повернеться їхня дочка в Україну після розлучення

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 2,2 т.
Колишній чоловік путіністки Сніжани Єгорової розсекретив, чи повернеться їхня дочка в Україну після розлучення
Семен Горов розсекретив, чи повернеться його дочка в Україну після розлучення

Режисер Семен Горов розповів, що його донька Стася Ровінська після розлучення з чоловіком Ярославом Ровінським планує приїхати в Україну, однак наразі повертатися на постійне проживання не збирається. Телеведуча та дочка пропагандистки Сніжани Єгорової продовжує будувати кар’єру в Нью-Йорку, де після початку повномасштабної війни оселилася разом із родиною.

Про це Горов розповів в інтерв'ю "Ранку у великому місті". Він зізнався, що сумує за донькою та трьома онуками, адже після їхнього виїзду до США на початку повномасштабного вторгнення вони не можуть зустрітися наживо.

Колишній чоловік путіністки Сніжани Єгорової розсекретив, чи повернеться їхня дочка в Україну після розлучення

Родина Стасі Ровінської.

Джерело: facebook.com/semen.gorov

"Я скучаю, звичайно, і вони по Україні, і ми не бачилися наживо з початку 2022 року, але намагаємося спілкуватися, зідзвонюватися. Є плани приїхати в Україну, а там вже буде видно. Поки в неї кар’єра в Америці, в Нью-Йорку", – сказав Горов.

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Зараз Ровінська виховує трьох дітей у США та продовжує там працювати. У травні 2026 року вона повідомила про розлучення з режисером Ярославом Ровінським після 13 років шлюбу. Подружжя виїхало з України після початку повномасштабної війни.

Горов також прокоментував розрив доньки, однак не став розкривати подробиці її особистого життя. За словами режисера, про проблеми в шлюбі він не хотів би публічно розповідати, оскільки це насамперед історія самої колишньої пари.

Колишній чоловік путіністки Сніжани Єгорової розсекретив, чи повернеться їхня дочка в Україну після розлучення

Семен Горов майже не коментує життя доньки.

Джерело: facebook.com/semen.gorov

"Я би не хотів коментувати це, бо це краще заитати у них. Таке буває, на жаль. Звичайно, ніхто не радий від цього", – зазначив він.

Раніше Семен Горов говорив в інтерв'ю OBOZ.UA, що підтримує доньку після розлучення та не має наміру публічно аналізувати причини розриву. Водночас він називав свого колишнього зятя Ярослава Ровінського хорошим батьком.

"Вибачте, можна не буду говорити на цю тему? Я не знаю, що сказати... Хочу лише сказати, що це сумно і боляче. Але я завжди підтримував Стасю і підтримуватиму в будь-яких рішеннях. І так само можу сказати, що Ярослав – чудовий батько", – казав Горов.

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