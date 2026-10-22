''Коли Путін закінчить війну?'' Зеленський розповів, про що щодня розмовляє з мамою, яка залишилася в Україні, та не стримав сміху

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиЗбір на генератори для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати 9 тис. грн ($200)Заслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивЗаслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивВолодимир ЗеленськийЗеленський оцінив, чи може Путін зважитися на застосування ядерної зброїШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріМарко РубіоРубіо відповів, хто ухвалює рішення щодо роботи Starlink в УкраїніЗірка "Спіймати Кайдаша" пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зникЗірка "Спіймати Кайдаша" пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зникПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоЛистя аж сяятиме: як правильно доглядати заміокулькасЛистя аж сяятиме: як правильно доглядати заміокулькасЗіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубокЗіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубокІлюстрація - нотаріусВ Україні чоловік оголосив себе невійськовозобов’язаним через нотаріуса: справа дійшла до суду

"Коли Путін закінчить війну?" Зеленський розповів, про що щодня розмовляє з мамою, яка залишилася в Україні, та не стримав сміху

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
1,2 т.
"Коли Путін закінчить війну?" Зеленський розповів, про що щодня розмовляє з мамою, яка залишилася в Україні, та не стримав сміху
Зеленський розповів, про що щодня розмовляє з мамою

Президент України Володимир Зеленський щодня спілкується з мамою Риммою Володимирівною, яка досі живе в Україні. Під час телефонних розмов вона розпитує сина про самопочуття, дітей і не оминає головного питання, яке хвилює мільйони українців: коли російський диктатор Володимир Путін закінчить війну.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю британському блогеру Стівену Бартлетту для його проєкту The Diary Of A CEO. Зеленський також пригадав, як мама намагається додзвонитися до нього, якщо він не відповідає, і не стримав сміху, розповідаючи про її наполегливість.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
54,1 т.
"Залежить від того, де і для кого працюєш": Нікітін розкрив, скільки коштує запросити "ікону" Євробачення Вєрку Сердючку на корпоратив
54,1 т.
"Залежить від того, де і для кого працюєш": Нікітін розкрив, скільки коштує запросити "ікону" Євробачення Вєрку Сердючку на корпоратив
Оксана ГейдорОксана Гейдор
9,0 т.
"Продав квартиру в Росії, а гроші переказав на ЗСУ". Андрій Халпахчі – про таємниці світових зірок, які приїздили в Київ на кінофестиваль "Молодість"
9,0 т.
"Продав квартиру в Росії, а гроші переказав на ЗСУ". Андрій Халпахчі – про таємниці світових зірок, які приїздили в Київ на кінофестиваль "Молодість"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
5,1 т.
Зірка українського кіно розлучилася з чоловіком-актором і натякнула, що готова стати новою "холостячкою"
5,1 т.
Зірка українського кіно розлучилася з чоловіком-актором і натякнула, що готова стати новою "холостячкою"

На запитання, як часто він спілкується з мамою та чи досі вона живе в Україні, президент відповів ствердно. За його словами, вони розмовляють щодня, хоча через роботу він не завжди може одразу відповісти на її дзвінки.

"Її перше питання: "Невже ти взяв слухавку?" Вона так каже, бо я... Боже, 12 пропущених дзвінків. "Мамо, я ж працюю", – кажу їй. – "12 дзвінків? Як можна дзвонити комусь стільки разів?" Вона буде дзвонити увесь день, поки я не візьму слухавку. Тому ми обов’язково розмовляємо раз на день. Вона питає, як я почуваюся", – розповів Зеленський.

Під час розмови Римма Володимирівна цікавиться не лише його справами, а й тим, як почуваються онуки. Водночас вона не приховує свого хвилювання через війну та запитує сина, коли вона нарешті закінчиться.

''Коли Путін закінчить війну?'' Зеленський розповів, про що щодня розмовляє з мамою, яка залишилася в Україні, та не стримав сміху

Президент зі своїми батьками. Джерело: Facebook Володимира Зеленського

"Так. Питає: "Як ти?", "Як ти себе почуваєш?, "Як діти?, "Коли Путін закінчить війну?" А я кажу: "Мамо, ми робимо все, що можемо", – поділився глава держави.

Раніше OBOZ.UA розповідав, яке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкісним. 

Схожі теми
Володимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел