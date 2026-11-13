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KOLA презентувала "Кохаєш": пісня про почуття, які не вдається залишити в минулому

Катерина МалайКатерина Малай
Time to read1 хв
138
KOLA презентувала "Кохаєш": пісня про почуття, які не вдається залишити в минулому
KOLA випустила новий трек «Кохаєш». Джерело: пресслужба KOLA

13 листопада KOLA випустила "Кохаєш" – емоційну композицію про внутрішній конфлікт між справжніми почуттями та спробами залишити минуле позаду.

Іноді стосунки закінчуються, але почуття залишаються. Минає час, поруч з’являються нові люди, проте думки все одно повертаються до того, кого не вдалося забути. Саме про цей стан співає KOLA у новому треку "Кохаєш".

У центрі пісні – історія жінки, яка намагається рухатися далі після розриву, але досі живе спогадами про колишнє кохання. Вона вже не сама, проте нова близькість не допомагає їй відпустити минуле. Героїня опиняється перед внутрішнім конфліктом: намагається почати нове життя, але не може зрозуміти, чи справді готова залишити позаду людину, яку досі кохає.

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KOLA презентувала ''Кохаєш'': пісня про почуття, які не вдається залишити в минулому

KOLA презентувала пісню "Кохаєш". Джерело: пресслужба KOLA

"Чому кохаєш одного, а цілуєш іншого?" – головне питання композиції, яке передає суперечність між почуттями та вчинками. Пісня порушує тему емоційної прив’язаності, сумнівів і пошуку відповідей у собі. Чи можна відкритися новим стосункам, коли серце досі належить комусь із минулого? І як зрозуміти, чи справді ти готовий рухатися далі?

KOLA презентувала ''Кохаєш'': пісня про почуття, які не вдається залишити в минулому

KOLA презентувала пісню "Кохаєш". Джерело: пресслужба KOLA

Через образи порожньої квартири, спогадів, що залишилися у знайомих речах, і згаслої свічки KOLA передає відчуття втрати та присутності людини, якої вже немає поруч. Навіть коли життя змінюється, минуле продовжує нагадувати про себе, а відповіді на найважливіші запитання доводиться шукати самостійно.

Слухайте новий трек KOLA "Кохаєш" на всіх музичних платформах.

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